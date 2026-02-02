La corbata de Trump, el pañuelo de Pavarotti y el contouring de Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

Mi primer aprendizaje sobre estética no llegó frente a un espejo ni en una escuela. Llegó en la infancia, corriendo por los largos pasillos de una casa llena de vida, ruido y humanidad. Éramos diez hermanos. Yo, el cuarto. Y siempre había alguien corriendo.

Mi padre, desde cualquier lugar de la casa, era capaz de decir:

—¿A dónde vas, Josito, corriendo de esa manera? ¿No ves que te puedes caer?

Y acertaba. Siempre.

Reconocía a cada uno de sus hijos por la forma de correr. Por el ritmo, por la pisada, por la intención. Yo no corría como Paquito. Ni como la Nena. Cada cuerpo tenía una manera distinta de habitar el espacio. Cada movimiento era identidad.

Pensaba el mundo con rigor, pero lo comprendía desde la observación profunda del ser humano. Para él, la estética nunca fue superficial. Era una expresión ética del comportamiento.

Hoy lo entiendo con claridad: no nos corregía por la forma, sino por la responsabilidad del movimiento. Porque correr sin conciencia, moverse sin atención, vivir sin ética… siempre termina en caída.

Vivimos en una sociedad obsesionada con la imagen y profundamente desorientada en valores. Hablamos de estética como si fuera algo accesorio, cuando en realidad es uno de los lenguajes más honestos del ser humano. El cuerpo no miente. La imagen comunica incluso cuando el discurso se disfraza.

No existe estética neutra. Toda estética es ideológica. Toda imagen posiciona.

La corbata de Donald Trump no es solo larga, roja y excesiva. Es técnica. Está pensada. Calculada.

Trump la lleva más larga de lo convencional para alargar visualmente el torso, para estilizar una figura voluminosa y generar una falsa sensación de verticalidad. No la fija con pasador porque necesita que se mueva, que oscile, que distraiga. La corbata se convierte así en un péndulo visual que desplaza la atención del cuerpo hacia el gesto.

No es elegancia. Es ingeniería estética.

No es descuido. Es control del relato corporal.

Ese movimiento constante no busca armonía, busca confusión visual. Donde el cuerpo podría delatar, el accesorio interrumpe. La estética deja de acompañar al ser para corregirlo, maquillarlo, imponer una ficción.

Aquí la ética ya no está ausente: está subordinada. La imagen no expresa identidad, la reconstruye. Y cuando la estética se utiliza para manipular la percepción del otro, deja de ser lenguaje y se convierte en estrategia de poder.

Muy lejos de eso está el pañuelo blanco de Luciano Pavarotti.

Pavarotti lo agitaba para disimular su cuerpo abultado. Y lo conseguía. Porque, sin darnos cuenta, dejábamos de mirar el cuerpo para escuchar la voz. El pañuelo no era moda. Era un recurso. Era conciencia. Era humanidad.

Mientras otros construyen personajes, Pavarotti se mostraba. No negaba su cuerpo, lo asumía. Y desde ahí, cantaba como nadie. El pañuelo desviaba la mirada hacia lo esencial. No ocultaba el talento, lo protegía.

Eso es estética ética: cuando la forma acompaña la verdad, no la suplanta.

En el caso de Pedro Sánchez, la estética opera en otro registro, pero con una intencionalidad igual de clara.

El contouring facial aparece aquí de forma más marcada de lo habitual: pómulos definidos, sombras profundas, rasgos endurecidos. No busca embellecer, busca dramatizar. Construir un rostro más cansado, más sufrido, más vulnerable. Un rostro que pide comprensión antes incluso de hablar.

La imagen se carga de emocionalidad dirigida. El líder ya no se presenta como gestor, sino como sujeto atravesado por la adversidad. La estética no refuerza el discurso: lo condiciona. Introduce una narrativa de sacrificio, de víctima, de resistencia personal frente al conflicto.

El problema no es el maquillaje. El problema es cuando la estética pretende emocionalizar la política hasta convertirla en teatro. Cuando el rostro no acompaña al mensaje, sino que lo predispone, lo encauza, lo protege de la crítica.

Ahí la estética deja de ser comunicación y se convierte en escudo.

Hoy corremos demasiado. Como individuos y como sociedad. Corremos hacia la visibilidad, hacia la aprobación, hacia la imagen perfecta. Corremos para ser vistos, pero no para ser comprendidos.

En esa carrera hemos confundido presencia con coherencia, forma con fondo, estética con verdad. Y no es lo mismo parecer que ser. Nunca lo ha sido.

La estética no es un adorno: es una toma de posición moral. Puede humanizar o deshumanizar. Puede cuidar o manipular. Puede revelar valores o encubrirlos. Por eso la imagen importa. Y por eso también es peligrosa cuando se vacía de ética.

Cuando la estética se separa de la ética, deja de ser lenguaje y se convierte en propaganda. Ya no comunica: convence. Ya no acompaña: dirige. Ya no expresa identidad: la sustituye.

No necesitamos más imágenes perfectas. Necesitamos más coherencia visible.

Porque el cuerpo, el gesto, la forma de habitar el espacio, hablan antes que cualquier discurso. Y cuando lo que se ve no coincide con lo que se dice, el problema no es estético: es moral.

Quizá ha llegado el momento de dejar de correr para gustar y empezar a caminar para sostener. De entender que la verdadera elegancia no está en la forma que deslumbra, sino en la coherencia que permanece.

Y ahí, solo ahí, la estética vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser: una expresión honesta de la ética interior.