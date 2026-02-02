Efemérides sanvicenteras

En este año 2026 van a tener lugar una serie de efemérides, es decir acontecimientos históricos o notables, que han marcado la evolución del municipio de Sant Vicent del Raspeig y que, como tales, deben ser recordadas y, en su caso, conmemoradas o celebradas, y en otros analizadas y reflexionadas como enseñanzas. Y, en otros casos, como un mal ejemplo, conocerlas para no volver a repetirlas.

El primer acontecimiento notable a recordar o conmemorar sería el 190 aniversario del Manifiesto de Petición de autonomía municipal; hasta entonces El Raspeig era una partida rural de Alicante. La fecha a recordar es la del 31 de marzo de 1836, el día que está datado el referido documento. Y ya el día 1 de noviembre, fecha en la que se reconoce oficialmente la autonomía y el nuevo ayuntamiento.

Otras fechas históricas a recordar, ya que marcaron la evolución histórica del municipio serían el 95 aniversario de la proclamación de la II República, en un municipio de marcada raigambre republicana; el noventa aniversario del comienzo de la Guerra Civil, en el que tuvo lugar el mayor atentado al patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio: la destrucción del Templo Parroquial y la Casa Abadía, con importantes objetos artísticos.

En lo que respecta a la Agenda Cultural 2026 recordamos aquellos temas de infraestructura que deben ser abordados por la Corporación municipal como serían la apertura de los refugios de la Guerra Civil y un Museo de la Ciudad, ambos como patrimonio cultural y atractivo turístico.

Solicitar a Adif, como hemos instado en repetidas ocasiones al Ayuntamiento, la cesión y el uso de la nave y muelle de carga de la antigua estación ferroviaria; elemento catalogado como bien protegido en el municipio, evitando su destrucción para un Museo del Ferrocarril, de tanta importancia en la evolución del municipio.

Otros temas a tener en cuenta en una agenda de infraestructuras culturales sería la rehabilitación y apertura de las antiguas criptas de la iglesia parroquial Sant Vicent Ferrer. O la adecuación de la antigua Fábrica de Cementos como espacio de arqueología industrial, ya se hace en otros lugares de España y Europa.

Una agenda cultural de un municipio no es algo aislado, forma parte de la agenda de la ciudad, refleja un modelo de ciudad, un modelo cultural. Nos indica lo que verdaderamente importa. Cuáles son las prioridades del municipio: su economía, las fiestas, el deporte, o un albergue de animales, etc. El porcentaje de gasto público dedicado a esas estructuras, o la infraestructura cultural, nos lo muestra.

Llegados a este punto y, en consecuencia, el principal tema de una Agenda Cultural 2026 para Sant Vicent del Raspeig, es determinar claramente su modelo de ciudad, no de forma abstracta, sino concretando temas, y entre ellos: ampliar áreas de actividad empresarial e impulsar y desarrollar el espacio de la antigua fábrica de cementos (circunvalado por autopistas y líneas férreas, en el centro de la región funcional Alicante-Elche y en pleno Arco Mediterráneo). O equipamientos supramunicipales. El resultado de la agenda global es: subcentro metropolitano o ciudad dormitorio de la Costa Blanca.

Otro tema medioambiental, no por ello menos «cultural», en el año del 190 aniversario de la autonomía municipal sería plantar un árbol o arbusto por cada habitante actual del municipio. No es tanto el coste, y más si lo comparamos con otras partidas presupuestarias

En 2026, en el Cercle d’Estudis seguiremos recopilando, analizando e investigando no solo la historia sanvicentera, sino también los temas actuales. Agradeciendo a los socios su apoyo y al Ayuntamiento, especialmente al alcalde y al concejal de Cultura, su colaboración y promoción y esperamos, como ya hemos convenido, seguir incrementando con nuevas publicaciones la bibliografía del municipio.