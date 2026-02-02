Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionario expedientado VPO AlicanteAlquiler viviendasApellidos caso VPO AlicanteAlerta amarilla LeonardoDía de la Marmota en ElcheAgersión sexual menor Alicante
instagramlinkedin

Opinión | Espejo

Laura Soler Azorín

Laura Soler Azorín

Los héroes invisibles de Alicante

Una persona dependiente junto a su cuidadora.

Una persona dependiente junto a su cuidadora.

Para vosotras y vosotros, y para quienes cuidáis cada día en los centros de mayores, en los centros de discapacidad y a los trabajadores sociales que hacen posibles sus cuidados llevando a cabo la burocracia. Sin vuestra labor encomiable nada sería posible.

Sois los héroes invisibles de Alicante. Personas que sostienen la dignidad de quienes más lo necesitan y que, sin embargo, siguen siendo tratadas como si no existieran. Pero ya es hora de que dejéis de ser invisibles. Debéis ser visibles por el trabajo que realizáis y por la dignidad que aportáis a toda la sociedad.

Quiero trasladaros todo mi apoyo y reconocer que os merecéis ser héroes sin capa, pero cobrando todos los atrasos que se os deben y con un salario digno, como corresponde. Porque las personas a las que cuidáis os necesitan, y la sociedad también.

Lamento no poder estar con vosotros en persona, pero aquí estoy para apoyar toda causa que considero justa desde este reposo obligatorio. Y pocas hay tan justas como esta, aunque durante demasiado tiempo se haya querido mantener en la invisibilidad.

Señor presidente Pérez Llorca: pague los atrasos que corresponden. Basta ya de que las personas vulnerables y quienes las cuidan paguen siempre los platos rotos de la mala gestión del Partido Popular y de Vox.

Exigimos una solución inmediata para que estos trabajadores cobren su sueldo, con todo nuestro agradecimiento por el trabajo realizado hasta ahora. Las gracias no pagan facturas: devuelvan su salario, porque es su obligación. Tanto el Partido Popular como Vox fueron votados para dar soluciones, no para crear problemas, y no pueden seguir eludiendo su responsabilidad.

Gracias infinitas a las trabajadoras y trabajadores que, a pesar de las dificultades y de no recibir un salario digno, continúan dando soluciones y cuidando con profesionalidad. Lucharemos para que esta situación no vuelva a repetirse, porque una sociedad que no cuida a quienes cuidan es una sociedad que falla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  2. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  3. Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
  4. Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
  5. Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
  6. Cómo acceder a una vivienda protegida en Alicante: así es el procedimiento de la Generalitat que Barcala pide modificar
  7. Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento
  8. Jubilación en 2026: quiénes podrán acceder al 100% de la pensión contributiva

El Mallorca se da un festín ante el Sevilla

El Mallorca se da un festín ante el Sevilla

Resultados de la Primitiva del lunes 2 de febrero de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 2 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 2 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 2 de febrero de 2026

El Elche llega a un acuerdo para traspasar a Álvaro Núñez al Celta

El Elche llega a un acuerdo para traspasar a Álvaro Núñez al Celta

Galán Asociados, firma de referencia en servicios profesionales en Alicante

Galán Asociados, firma de referencia en servicios profesionales en Alicante

Sotodoce Abogados & Economistas: soluciones jurídicas y económicas con compromiso y profesionalidad

Sotodoce Abogados & Economistas: soluciones jurídicas y económicas con compromiso y profesionalidad

La UA, entre las mejores instituciones europeas tras escalar 20 puestos en el QS World University Rankings: Europe 2026

La UA, entre las mejores instituciones europeas tras escalar 20 puestos en el QS World University Rankings: Europe 2026

La Universidad de Alicante consolida y mejora su presencia en el ranking THE por ramas de conocimiento

La Universidad de Alicante consolida y mejora su presencia en el ranking THE por ramas de conocimiento
Tracking Pixel Contents