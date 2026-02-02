Para vosotras y vosotros, y para quienes cuidáis cada día en los centros de mayores, en los centros de discapacidad y a los trabajadores sociales que hacen posibles sus cuidados llevando a cabo la burocracia. Sin vuestra labor encomiable nada sería posible.

Sois los héroes invisibles de Alicante. Personas que sostienen la dignidad de quienes más lo necesitan y que, sin embargo, siguen siendo tratadas como si no existieran. Pero ya es hora de que dejéis de ser invisibles. Debéis ser visibles por el trabajo que realizáis y por la dignidad que aportáis a toda la sociedad.

Quiero trasladaros todo mi apoyo y reconocer que os merecéis ser héroes sin capa, pero cobrando todos los atrasos que se os deben y con un salario digno, como corresponde. Porque las personas a las que cuidáis os necesitan, y la sociedad también.

Lamento no poder estar con vosotros en persona, pero aquí estoy para apoyar toda causa que considero justa desde este reposo obligatorio. Y pocas hay tan justas como esta, aunque durante demasiado tiempo se haya querido mantener en la invisibilidad.

Señor presidente Pérez Llorca: pague los atrasos que corresponden. Basta ya de que las personas vulnerables y quienes las cuidan paguen siempre los platos rotos de la mala gestión del Partido Popular y de Vox.

Exigimos una solución inmediata para que estos trabajadores cobren su sueldo, con todo nuestro agradecimiento por el trabajo realizado hasta ahora. Las gracias no pagan facturas: devuelvan su salario, porque es su obligación. Tanto el Partido Popular como Vox fueron votados para dar soluciones, no para crear problemas, y no pueden seguir eludiendo su responsabilidad.

Gracias infinitas a las trabajadoras y trabajadores que, a pesar de las dificultades y de no recibir un salario digno, continúan dando soluciones y cuidando con profesionalidad. Lucharemos para que esta situación no vuelva a repetirse, porque una sociedad que no cuida a quienes cuidan es una sociedad que falla.