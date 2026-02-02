Opinión | Peu de foto
Un paisatge transformat, desfigurat, perdut
El militar, polític i escriptor Alexandre de Laborde (París 1773-1842) fou autor de l’obra Voyage Pittoresque et Historique en Espagne, editada a París (1806-1820). Home d’una gran cultura, Laborde viatjà per molts països d’Europa i fou guia de Napoleó durant la guerra d’Espanya i director del Servei de Ponts i Calçades del Departament del Sena. En l’obra esmentada hi inclogué una magnífica vista d’Elx amb les palmeres que l’envoltaven des de temps immemorial per tots els punts cardinals (fins el 1862, quan l’Estat obrí la carretera d’Alacant i començà a destruir de soca-rel el sistema territorial preexistent). Al text, la imatge es titulava Vista d’Elx presa des del bosc de palmeres i fou un gravat que, segons l’autor, «havia d’excitar vivament l’atenció del viatger i transportar-li la imaginació a les planes de Síria o a les vores del delta». Així s’encetava gràficament (no hi ha imatges més antigues d’Elx) la visió romàntica de la població, summament explotada pels escriptors indígenes i forans del darrer vuit-cents i el primer nou-cents. Aquesta vista d’Elx, tractada com a paisatge oriental, com a població envoltada de palmeres datileres, esdevingué cèlebre, féu fortuna amb el desenvolupament de la societat burgesa i arrelà i es mantingué en la consciència popular dels elxans i dels visitants malgrat ser una imatge progressivament negada i destruïda per la mateixa transformació urbana que, en un intens procés de canvis, originava la moderna ciutat d’Elx.
A finals del segle XIX, amb l’arribada a Elx del ferrocarril (1884, també assolant els horts de palmeres), la construcció posterior del Pont de Ferro (no previst per al pas de persones, però per on la gent transitava) i la proliferació de fotògrafs locals i forans, la vista de Laborde es multiplicà en postals i fotografies des d’angles diversos i amb diversos enquadraments que la feren més i més popular. Certament, cap imatge del conjunt d’Elx era tan potent i vistosa com aquella. I tanmateix, era una vista condemnada a perdre’s -com les mateixes plantacions de palmeres- per la transformació urbana i la pèrdua de valor productiu d’aquells vegetals antiquíssims, altíssims, majestuosos.
Els horts de palmeres que apareixen en la imatge són els del Real, el del Colomer i el de Baix, un conjunt on entre 1946 i 1960 s’establí l’extens Parc Municipal de la ciutat, una aspiració de la burgesia local viva des de feia dècades. Els horts del Colomer i del Real eren «propietat» de la Marededéu de l’Assumpció gràcies al Vincle del Dr. Caro (testament del 16-12-1661) i eren gestionats pel Municipi, la qual cosa facilità l’ús públic de la propietat com a lloc d’esbargiment. Encara que la primera proposta de la Corporació data del 1941, la consolidació definitiva del Parc Municipal com a jardí públic fou una magna «Exhibición Comarcal de Industria, Artesanía y Agricultura» celebrada el 1946 per a la qual l’arquitecte Serrano Peral projectà diversos pavellons, alguns dels quals es van destinar posteriorment a dotacions públiques, i Pérez Aracil projectà elements de jardineria, com ara fonts i bancs. Al mateix temps, el 1948, l’Ajuntament adquirí l’hort de Baix (per primera vegada es comprava un hort de palmeres per tal de destinar‑lo a jardí públic) on es feren també obres de jardineria al llarg dels primers anys seixanta.
Curiosament, la conversió d’aquells horts en jardí fou l’inici de la transformació (i del final) de la plantació de palmeres sobre la qual s’hi actuava. Del sistema de reg ancestral (en profunditat, a través d’un sistema de séquies) es passà a una simple aspersió superficial. La vegetació adventícia i agrària associada es substituí per espècies ornamentals i amb la plantació d’arbres de gran port i creixença ràpida, competidors de les palmeres datileres (d’altra banda més i més malmeses, paulatinament desaparegudes), s’anà desfigurant el que havia restat immutable com espai productiu, agrícola, si més no des del segle XVII. Actualment, com es veu en la imatge, pins, pebrers bords, ficus, eucaliptus i plàtans tapen les palmeres per davant; washingtònies robustes les tapen per damunt: una cosa que no haurien fet mai ni mon pare ni els meus oncles ni els meus avis i besavis ni cap hortolà que vivia de les palmeres.
Es tracta d’un procés comú a tota la jardineria pública o privada desenvolupada als horts de palmeres, ja que la Phoenix dactilífera, perdut el seu sentit agrari, productiu, quedava als jardins com un simple «marc» que s’havia d’acompanyar d’altres vegetals. Mentre que els conreus associats d’aquest espai no competien amb les palmeres, les noves especies arbòries han acabat menjant-se-les. Des de que cap al 1900 es transformà per primera vegada un hort de palmeres -el del Cura- en un jardí d’esbargiment visitable, perdent el seu caràcter agrari, aquest ha estat el resultat dels jardins establerts com a complement dels espais o dels equipaments públics o com a ornament dels habitatges unifamiliars construïts en aquest espai que fins el segle XX -insistim- era exclusivament agrícola. La situació s’agreuja si considerem que als nous jardins d’Elx s’han plantat poquíssimes palmeres (fins i tot l’Ajuntament n’arranca darrerament de forma sistemàtica). Així, en l’enjardinament de la Rambla (per altra banda amb un resultat magnífic, útil i vistós) no se n’han plantat ni tan sols com element de jardineria.
A més, el procés és irreversible perquè, malgrat desfer el caràcter extraordinari del «bosc» de palmeres preexistent, ningú no pot plantejar-se seriosament l’eliminació d’aquests arbres voluminosos, d’un port excepcional, imponents però anodins i vulgars, que s’hi troben a qualsevol jardí del món. En unes dècades, les poques palmeres que el 2026 encara resten de la vista de Laborde hauran desaparegut (mortes, debilitades, menjades per les poderoses arbredes que les encerclen) i, com en altres pèrdues que pateix contínuament la ciutat, només ens quedaran la nostàlgia i el lament que solen acompanyar inevitablement les fotografies i els documents antics; també la resignació i la ràbia davant les coses destruïdes irremissiblement, perdudes per a sempre.
Nota bene.- Dades tretes del meu llibre Formació d’una ciutat moderna de grandària mitjana: Elx, 1740-1962. Del Pont i el Raval de Santa Teresa al Pla General d’Ordenació Urbana (2017).
