Premios de cine

Pudo haber aspectos más o menos discutibles en la XIII edición de los Premios Feroz, pero en lo que sí debe existir unanimidad es en la buena labor que hizo Aitor Albizua como comentarista para todos los espectadores que la seguíamos desde casa. Sus palabras después de que se hiciesen públicos cada uno de los ganadores fueron atinadas, certeras y emocionadas. Desde las que dedicó a Secun de la Rosa y Kándido Uranga, que recogieron los primeros galardones, hasta el instante final, los comentarios realizados por Albizua fueron inspiradores y contundentes. Sencillamente redondos. Si conocía o no previamente a los afortunados pertenece al secreto del sumario.

Sólo tres días después se entregaron los Premios Días de cine en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, esta vez sin comentarista televisivo. No hacía falta que lo hubiere, dado que el palmarés había sido anunciado con antelación y que ejercía de maestro de ceremonias Gerardo Sánchez, director del programa y animador de la velada.

Gerardo Sánchez es el hombre que lo hace todo en TVE, hasta el punto de ser el alma de un programa que sin su tenacidad no se emitiría todos los fines de semana del año (no toma vacaciones) y que atiende a la práctica totalidad de los festivales españoles. La gala es una cita imprescindible para los cinéfilos. Los premios los entregan los propios redactores del programa, que justifican con pedagogía y eficacia cada elección. El premio del público lo entregó, en representación de los espectadores, María Sylveiro, de la entrañable librería Ocho y Medio. El premio honorífico Elegidos para la gloria lo recogió la actriz María José Alfonso. No faltó el delicioso baile de claqué de Chema Marín. Días de cine cumple en octubre 35 años. Por muchos más.