Los trenes de España: de arriba abajo

La crisis recurrente del sistema ferroviario español no es fruto de la mala suerte ni de incidencias puntuales imposibles de prever. Es la consecuencia directa de años de falta de inversión, de decisiones políticas postergadas y de una preocupante ausencia de asunción de responsabilidades, agravadas por la incapacidad del Gobierno socialista para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que doten de estabilidad y rumbo al país.

A todo ello se suma, en la actualidad, una gestión marcada por la incompetencia y la chulería del ministro de Transportes, Óscar Puente, más preocupado por el ruido en redes sociales que por ofrecer soluciones reales.

Durante décadas, el ferrocarril fue uno de los grandes orgullos de la política de infraestructuras en España. La alta velocidad se convirtió en símbolo de modernidad, cohesión territorial y progreso. Sin embargo, mientras el foco se mantenía en los grandes titulares y en las inauguraciones, la red ferroviaria convencional -la que utilizan millones de ciudadanos cada día para ir a trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos- fue quedando relegada a un segundo plano. Hoy, los retrasos constantes, las averías, la saturación de las líneas y la falta de fiabilidad del servicio han dejado de ser excepciones para convertirse en rutina.

El problema de los trenes en España no puede entenderse sin hablar de inversión. O, más bien, de su ausencia. El mantenimiento de una red ferroviaria extensa y compleja exige planificación a largo plazo, recursos constantes y una visión estratégica que vaya más allá del corto plazo electoral. Sin embargo, durante años se ha optado por el parche, la improvisación y el anuncio vacío. Las partidas destinadas a la modernización de infraestructuras, la renovación de material rodante o la mejora de los sistemas de señalización han sido insuficientes o se han ejecutado tarde y mal. El resultado es una red envejecida, frágil y claramente incapaz de responder a la demanda actual, que desgraciadamente generan accidentes y víctimas.

En este contexto, la responsabilidad del Gobierno socialista es ineludible. Desde su llegada al poder, ha hecho del discurso social y de la sostenibilidad uno de sus principales ejes. El ferrocarril, en teoría, encaja perfectamente en ese relato: transporte limpio, vertebrador del territorio y clave para reducir desigualdades. Pero entre el discurso y la realidad hay un abismo. Los usuarios no necesitan consignas ni promesas futuras; necesitan trenes que funcionen, que salgan a tiempo y que lleguen a su destino en condiciones dignas y seguras.

La situación se ve agravada por la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Gobernar con presupuestos prorrogados significa condenar al país a la parálisis. Proyectos bloqueados, inversiones aplazadas y servicios públicos deteriorados son algunas de las consecuencias directas de esta incapacidad política. El Ejecutivo de Sánchez ha sido incapaz de articular mayorías suficientes para sacar adelante unas nuevas cuentas, y ese fracaso no es una anécdota parlamentaria: tiene efectos reales y diarios sobre la vida de los ciudadanos.

Pero si hay una figura que simboliza el actual desgobierno ferroviario, esa es la del ministro de Transportes, Óscar Puente, «doberman de Sánchez». Lejos de mostrar autocrítica, rigor o sentido institucional, el ministro ha optado por una actitud chulesca y arrogante ante cada nuevo episodio de caos. Sus respuestas, a menudo altivas y despectivas, transmiten una peligrosa desconexión con la realidad que sufren miles de usuarios. En lugar de pedir disculpas, asumir errores o explicar con claridad qué está fallando, Puente prefiere el enfrentamiento, el sarcasmo y el señalamiento a terceros.

Esta forma de actuar no solo denota incompetencia, sino también una falta alarmante de respeto hacia los ciudadanos. Cuando un ministro convierte la gestión de un servicio público esencial en una batalla de egos, el problema deja de ser técnico para convertirse en político. La chulería no tapa los retrasos, no arregla las vías y no pone trenes en circulación. Al contrario, erosiona la confianza en las instituciones y agrava la sensación de abandono que sienten los usuarios.

Especialmente preocupante es la ausencia total de asunción de responsabilidades políticas. Tras cada colapso ferroviario, el guion se repite: comunicados ambiguos, excusas técnicas, referencias a herencias del pasado y ninguna dimisión. Nadie parece ser responsable de nada. En otros países de nuestro entorno, el deterioro reiterado de un servicio público esencial tendría consecuencias inmediatas en la cúpula política o administrativa. En España, bajo este Gobierno, se normaliza lo inaceptable y se protege al cargo antes que al ciudadano.

El Gobierno socialista ha optado por una estrategia clara: minimizar el problema, desgastarlo mediáticamente y confiar en que la atención pública se desplace a otro asunto.

Pero los problemas estructurales no desaparecen por decreto ni por soberbia. Cada día sin inversión, sin planificación y sin liderazgo es un día más de perjuicio para trabajadores, estudiantes y familias enteras que dependen del tren.

No se trata solo de trenes que llegan tarde. Se trata de oportunidades perdidas, de productividad dañada, de territorios que quedan aún más aislados y de una creciente desafección ciudadana. El ferrocarril es una infraestructura estratégica, y su deterioro es el reflejo de una política sin rumbo, sin presupuestos y sin responsabilidades.

La aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado debería ser una prioridad absoluta. Sin ellos, no hay planificación ni credibilidad. Pero tampoco basta con presupuestos si quienes deben ejecutarlos carecen de capacidad o voluntad. España necesita un ferrocarril del siglo XXI, pero también necesita ministros a la altura, menos chulería y más gestión, menos propaganda y más responsabilidad. Mientras eso no ocurra, el caos ferroviario seguirá siendo el espejo de una dejadez política que el Gobierno socialista se niega a reconocer.

«La irresponsabilidad es, muchas veces, el nombre que se le da a la incompetencia cuando ocupa el poder», escribió José Ortega y Gasset, una reflexión que hoy encaja con inquietante precisión en la gestión ferroviaria española. La izquierda ilicitana debe saber que Elche no queda ajeno a esta realidad. Hasta pronto.