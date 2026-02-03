¿Hacia dónde va Benidorm?

Al gobierno municipal del PP en Benidorm con Antonio Pérez a la cabeza, ya no le quedan salidas para abordar la histórica quiebra de las arcas municipales a la que nos ha conducido su nefasta gestión urbanística en Serra Gelada con un agujero superior a los 350 millones, casi 5.000 por cada vecino. No me alegro de que Benidorm tenga que hacer frente a la sentencia más grave por mala gestión contra un municipio en la historia de España. Todo lo contrario. Me genera mucha tristeza. Es un desastre para la imagen de la ciudad. Un golpe al modelo de éxito de Benidorm. Pero eso es una cosa y otra muy diferente la incapacidad que está demostrando el PP para abordar el problema. Un agujero que supone casi dos veces y media el presupuesto municipal no puede afrontarse desde la inacción, la soberbia y la falta de iniciativa en la que se ha instalado el alcalde. Lo que está ocurriendo es muy grave. Está en juego el futuro de nuestro pueblo durante las próximas décadas. Benidorm no les importa nada.

¿Cómo lo van a pagar? ¿Entre los concejales del PP? ¿Sólo Antonio Pérez con su sueldo estratosférico? ¿A escote? Ninguna de esas alternativas está sobre la mesa. De momento, la última ocurrencia del alcalde y del PP ha sido pedir un préstamo por una parte muy menor de la deuda -apenas 55 millones- y a un interés desorbitado que va a suponer unos 13 millones más de lastre. ¿Y el resto de la deuda? Puro partidismo sin interés de ciudad. Antonio Pérez y el PP están improvisando para intentar aplazar la verdadera solución hasta las elecciones y, de esa manera, continuar engañando a los vecinos de Benidorm. Ganar tiempo para tapar su nefasta gestión. Ya se lo adelanto. Van a intentar que lo pague el pueblo de Benidorm. ¿Cómo? Con más impuestos y menos servicios. Ese es el plan del PP. Van a recortar a los que realmente protagonizan el día a día de la ciudad: sus vecinos y los que mueven nuestra economía. Lo van a intentar ocultar mientras, les decía, pero nos tendrán en frente.

Dice Antonio Pérez en un ejercicio de hipocresía y cinismo que no contempla subir los impuestos. Ya lo ha hecho. Ha subido la basura un 70 % y el IBI más de un 20 %. Y de continuar por este camino todavía habrá que pagar más y ajustarse el cinturón por obra y gracia de su gestión. Esa es la realidad que deben conocer los ciudadanos de Benidorm. Ante esa situación tan grave nadie se puede quedar de brazos cruzados. Y lo único que se le ocurre a Antonio Pérez para levantar una losa cercana a los 350 millones de euros que crece a ritmo de casi 25.000 euros diarios, unos 750.000 euros al mes y casi diez millones al año en intereses de demora es pedir ese préstamo por una parte menor de la deuda y de paso, reproduzco textualmente la nota de prensa municipal de hace unos días, pedir "prudencia y sensatez". Se fuma un puro a costa de los vecinos.

Han optado por la peor de las salidas para la ciudad y sus vecinos, pero, a la vez, la que ellos consideran mejor para el PP. ¿Lo va a explicar el alcalde más allá de esa reacción llena de soberbia y sin humildad de las últimas semanas? Ha dicho Antonio Pérez estos días sumido en su burbuja: "Somos el único gobierno capaz de afrontar las posibles soluciones". No señor Pérez. Los que nos han conducido a este desastre, o sea usted y el PP, no pueden ser los que abanderen la salida a este embrollo simplemente porque ustedes son parte fundamental y esencial del problema. Ya han demostrado su incapacidad. Su dejación de funciones y su falta de gestión. Su gobierno ya no tiene credibilidad ni crédito para proponer alternativas ni soluciones. No las tienen. Salta a la vista. Ni eso ni tampoco capacidad de trabajo para generarlas. A ratitos no se gobierna una ciudad como Benidorm.

¿Hacia dónde camina Benidorm? Con Antonio Pérez y el PP, hacia la nada. Hacia la irrelevancia más absoluta. Hacia un precipicio sin frenos que requiere para poder evitarlo de nuevas ideas y soluciones que no acaben gripando el motor de la principal ciudad turística de España. Antonio Pérez y el PP serán los responsables de hundir nuestro municipio. Son como el rey desnudo… Todo el mundo lo ve menos ellos. Hace unas semanas, en estas mismas páginas, ya apunté que Benidorm se encaminaba hacia cuatro años perdidos con una grave crisis de imagen, de credibilidad, económica y de gestión. Ahora esa crisis todavía es muchísimo más grave. Unos como Antonio Pérez y el PP continuarán instalados en la incapacidad, la improvisación, las ocurrencias y la falta de gestión. Como si nada ocurriera. Otros nos apuntamos a las soluciones. A buscar soluciones para que nuestros vecinos vivan mejor. Esa es la gran diferencia. Unos están acabando con todo. Estamos preparados para arreglarlo.