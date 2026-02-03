Las derechas no creen en los derechos

Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Dana en Valencia, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

No existe una sola vez en la que la oposición no monte el número cuando el Gobierno de coalición progresista pone propuestas o medidas encima de la mesa. La misma historia se repite porque no están dispuestos a conceder ni agua a Pedro Sánchez el Ilegítimo, ese presidente autócrata, a juicio de los deslenguados habituales, que atenta contra la libertad y navega en medio de la corrupción total y la ineficacia política.

El Consejo de Ministros ha aprobado la primera regularización extraordinaria de migrantes en beneficio del medio millón, aproximadamente, de personas que residen antes del pasado 31 de diciembre. Que acrediten, como poco, una estancia de cinco meses. ¿No es razonable por varias cuestiones? La derecha extrema y la extrema derecha agitan las aguas y el fango no decae, pese a que los predecesores de Sánchez lo hicieron, excepto Rajoy, y hubo buenos resultados económicos. Un Estado democrático no debe ver todo con una mirada simplemente mercantil.

No puede haber gente de primera y de segunda división, que la hay, o individuos que no sean ciudadanos. El racismo atenta contra los migrantes pobres e irregulares y algunas empresas sacan partido a esta indefensión para obtener mano de obra muy barata y sin derechos. Es decir, viva la deshumanización. Cualquiera necesita tener acceso a trabajos legales y a la Seguridad Social. Atención sanitaria y de servicios sociales, libre tránsito y más facilidad para acceder a una vivienda. Y no es que los no regularizados no hagan uso de la sanidad y la educación públicas, aunque al legalizar su situación tienen más opciones de acceder a la protección social y el coste no es mucho mayor.

Los derechos laborales y sociales justifican la regularización. Las cifras económicas despiertan un efecto positivo en la hucha pública. Macroeconomía y microeconomía. Porque se trata de seres humanos. Al margen del mal dato habitual de enero, 22,46 millones en general trabajan. La migración acelera el crecimiento económico, y el aviso lo acogen sin trabas las organizaciones sociales, los sindicatos, muchos economistas, la Conferencia Episcopal, la ONU y hasta determinados empresarios.

Así las cosas, aflora el empleo, se reduce la economía sumergida y mejora la recaudación fiscal. Una fuente de riqueza, ya que la irregularidad supone un notable coste para todos. Los migrantes aportan al Estado más de lo que perciben y más que los nacidos en España, según todos los informes. La patronal catalana es un buen ejemplo al considerar que la inmigración es un aire necesario para sostenerse, y felicita al Gobierno por su valentía. A otros, sin embargo, no les interesa legalizar. Pagar cotizaciones. Los negacionistas defienden cínicamente sus intereses y que la regularización ampliará el gasto por el aumento de la utilización de los servicios públicos. No. La aportación de los trabajadores extranjeros implica una ganancia neta.

No obstante, los tipos con calentura crónica echan humo con sus delirantes irreflexiones. ¿Engordar el censo electoral y captar nuevos votantes en interés propio? Tampoco. Los regularizados no pueden votar salvo en elecciones locales con ciertos requisitos. Solo quienes tienen nacionalidad española, sin pena de inhabilitación, pueden ejercer el derecho al voto. Y eso tarda lo suyo en general. ¿Esto representa una invasión que mata y la teoría del gran reemplazo étnico? Matan el odio, los disparates y las mentiras exactamente. Recuerden. Muchos españoles tuvieron que cruzar la frontera en los años 40, 50 y 60 para buscar un pan que llevarse a la boca.

Barcelona. 17/07/2025. Sociedad. Manifestación antiracista y antifascista en Barcelona después de lo sucedido en Torre Pacheco y del auge de la extrema derecha. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, antirracismo, antifascismo, fascismo, racismo, regularización, migración, papeles, manifestación, inmigrante, inmigración, protesta, reivindicación, Torre Pacheco, Plaza Idrissa Diallo, Plaza Sant Jaume / Marc Asensio Clupes / EPC

El PP y Vox llevarán a Bruselas la decisión del Gobierno. Da la casualidad de que la Comisión Europea no valora la regularización porque se trata de un asunto de competencia nacional. Mala noticia para los grupos xenófobos. El ridículo constante no tiene límites y cada día alcanza cotas más altas. Sánchez quiere «sustituir al pueblo español», por lo que es preciso emular el espíritu neonazi de Trump, que prende las calles. Como los migrantes quieren «derruir» la civilización europea, a los incendiarios les encantaría deportarlos masivamente o acabar con ellos.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaude esta decisión regulatoria que, lejos de ser una catástrofe, refuerza la cohesión social y preserva la dignidad. Aun así, quedan fuera numerosos colectivos vulnerables y es también verdad que la mayoría de los Gobiernos del continente ha girado hacia enfoques restrictivos y deshumanizados. Pero ahí tienen a las entidades de la Iglesia con su reconocimiento a un acto de justicia social en la que las derechas extremas no creen. Los partidos presuntamente religiosos lanzan su artillería pesada y quedan con las vergüenzas al aire por si había duda de su calidad ética y política.

¿Esto es cargarse a España y colapsar los servicios públicos? Si las arcas prosperan, eso sí, razón poderosa para mejorarlos y potenciarlos. El PP vive en una histeria permanente y en la incoherencia interesada. Apoyó iniciar los trámites para la regularización y ahora habla de «cortinas de humo» de Sánchez. La oposición normaliza el insulto y la patraña. Da la espalda al personal y monta números con el anuncio del apocalipsis sanchista, a fin de conseguir la batuta principal y castigar al grueso de la población tras ser votada.