Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta VPO AlicanteFuncionario expedientado VPO AlicanteAlquiler viviendasDía de la Marmota en ElcheAgresión sexual menor Alicante
instagramlinkedin

Opinión | El trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

Hiedras sin sostén

Un vivo sin vida propia, aunque productor de mortandades históricas

El virus es un inquilino muy peculiar del universo biológico.

El virus es un inquilino muy peculiar del universo biológico. / Unsplash

El virus es un inquilino muy peculiar del universo biológico. Está hecho de material genético, con todo lo que ello significa, pero le falta lo esencial para ser considerado vivo por los estándares clásicos: no se puede replicar por sí mismo. Necesita, para hacerlo, introducirse en un organismo ajeno. Viene a ser como un manual de instrucciones sin fábrica: si no encuentra una célula huésped que lo interprete y ejecute, permanece quieto, inerte, como un pendrive sin ordenador al que enchufarse o un software sin Hardware.

Los seres vivos se definen, entre otras cosas, por su autonomía energética y metabólica. Una bacteria metaboliza, una planta fotosintetiza, un hongo digiere; los animales respiramos y transformamos nutrientes. Un virus, en cambio, es pura dependencia: más que un organismo, es una orden de hackeo molecular empaquetada. Fuera del interior de una célula vive en un limbo químico. Ahora bien, una vez en ella, adquiere una eficacia alucinante: se apropia de las herramientas del huésped, hace copias de sí mismo y deja la célula exhausta o muerta. Esta habilidad, sin embargo, no le alcanza para ganarse el carné de ser vivo. 

Los virus evocan a ciertos parásitos que viven descaradamente de otros. O quizá a ciertos políticos o burócratas que prosperan ocupando estructuras ajenas, sin aportar metabolismo propio. También recuerdan a algunos oportunistas del mundo animal que viven del esfuerzo ajeno: el cuco, que pone sus huevos en el nido de otras aves, o la hiedra incapaz de producir un sostén propio, pero trepa por el de otras especies. Si se prefiere una comparación doméstica, los virus se parecerían a esos invitados que llegan a tu casa sin traer nada, acaban en cuestión de minutos con todo lo que encuentran y se despiden, para mayor recochineo, asegurando que sin ti no podrían vivir. Técnicamente cierto, desde luego.

Así que el virus es un casi-ser, un ingenioso ladrón molecular que no cumple los requisitos para ser considerado vivo por sí solo, pero que sabe cómo convencer a otros de que trabajen para él. Un vivo sin vida propia, aunque productor de mortandades históricas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  3. Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
  4. La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat
  5. La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
  6. Jubilación en 2026: quiénes podrán acceder al 100% de la pensión contributiva
  7. Eder Sarabia, técnico del Elche: “No nos tiene que hacer daño este partido”
  8. El Elche pretende cerrar el mercado con un refuerzo en el carril diestro... como mínimo

AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

Alicante pierde 12.328 empleos en enero y rompe la racha de los últimos dos años

Alicante pierde 12.328 empleos en enero y rompe la racha de los últimos dos años

El presidente del Elche analiza el mercado invernal

Un estudio revela que los genes determinan hasta el 50 % de las diferencias en la esperanza de vida humana

Un estudio revela que los genes determinan hasta el 50 % de las diferencias en la esperanza de vida humana

Por qué algunas personas protegen y otras denuncian: una mirada psicológica a los sucesos de Minneapolis

Por qué algunas personas protegen y otras denuncian: una mirada psicológica a los sucesos de Minneapolis

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana viaja a Toronto y Zúrich

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana viaja a Toronto y Zúrich

Hiedras sin sostén

Hiedras sin sostén

Moeve Fútbol Zone 1x11: El cierre del mercado de fichajes de invierno

Tracking Pixel Contents