Opinión | El teleadicto
Javier Ambrossi
Fue una delicia asistir a La revuelta de la mano de Javier Ambrossi. El actor, director y productor nos hizo sentir como en casa. También a los que no somos incondicionales de este formato televisivo, en el que mientras presentan a los invitados en la bañera y el bidé aprovechamos para dar un garbeo por las otras cadenas. Pero cuando aparece un invitado como Ambrossi merece la pena quedarse.
Nadie mejor que él demostró cómo los 40 son los nuevos 30. Cómo han cambiado los looks en la actualidad en comparación a los que presentábamos nosotros a esa edad, y no digamos nuestros padres y abuelos. Un cuarentón, que así se denominaba a los varones de esa edad, retratado con las cámaras del Informe semanal o ya no digamos del No-Do, parecía, como mínimo, el padre de los de ahora.
Y si por fuera aparentan frescura y lozanía, en casos como el de Ambrossi además derrochan inteligencia y sensatez. Si alguien se creyó el cliché de que la pareja formada por él y Javier Calvo no era más que un producto comercial creado como una campaña de marketing para vender un producto, despejaría las dudas.
Entre los muchos mensajes aparentemente sutiles que lanzó Ambrossi desde La revuelta, uno de los más certeros y valientes fue aquel en que habló de las relaciones. Cuando se percibe que han terminado lo mejor es acabar con ellas. Parece una obviedad, pero no lo es tanto. Cuantísimos de nuestros abuelos y abuelas, que aparecían en el No-Do, y de nuestros padres y madres que eran entrevistados en el primer Informe semanal hubiesen soñado con finiquitar su relación, con salir del armario, con ser ellos mismos. Afortunadamente, hemos cambiado para bien. Gracias, Javier Ambrossi.
