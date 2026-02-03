Opinión | Elche CF
Las dos puertas de Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez
Hay maneras de pasar por los sitios. De salir de ellos. De ser recordado. En la vida y en el fútbol. Rara vez dos ejemplos tan contrapuestos quedan retratados en el mismo lugar, el mismo día. Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez.
Se va Rodri. Un canterano. Joven, con proyección, con un futuro que bien podría ser de selección, de futbolista grande, de crack. Se marcha tras unos meses extraños, pero con final feliz. Como esa relación que acaba porque ambas partes se dan cuenta de que es lo mejor para todos, ahora y más adelante. Con la sonrisa de saber que todo irá bien, que el cariño permanece y que el reencuentro será agradable.
Mendoza puede haberse equivocado en estos meses porque tiene 20 años. Llámalo ego, llámalo ambición. Sarabia también puede haber cometido algún error, como a todo padre le ocurre con su hijo. Bien está lo que bien acaba. El chico tuvo una despedida de altura, contra el Barça, vaciándose en el campo, esforzándose. Deja un dineral en caja. Y se marcha a un grande. Por la puerta principal.
Se va Álvaro. Un desconocido cuando llegó, apuesta de un director deportivo que duró un mes. Que acertó, de lleno, en su contratación. Su rendimiento profesional hasta el 10 de enero de 2026 es sobresaliente. Sin mácula. Infravalorado. Pero con su contrato firmado, cláusulas incluidas, sin que nadie le pusiera una pistola en la sien cuando venía de descender a Primera RFEF y de variar su ruta a última hora, de Elda a Elche.
A partir de entonces, borrada cuestionable. Oficialmente, pubalgia, filtración incluida de una posible operación y punto final a la temporada. El tiempo dirá si la dolencia era real o no. Grave o leve. Negociar renovaciones con Bragarnik no es sencillo. Desaparecer en el momento más difícil y sin recambio debería remover la conciencia. Cuesta creer que el Celta pague un kilo por un lesionado que va a tener gratis en junio. Una ruptura diferente, decepcionante. Se va para ganar más dinero. Respetable. Pero por la puerta de atrás.
