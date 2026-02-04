La consellera no aclara lo de Las Clarisas

La semana pasada visitó Elx la nueva consellera de Cultura y Educación, Carmen Ortí Ferre. Fue nombrada el pasado mes de diciembre de 2025, tras la remodelación del Consell que provocó el nuevo presidente, Juan Francisco Pérez Llorca, tras sustituir a Carlos Mazón por lo que todos saben.

Era ésta una conselleria muy necesitada de cambios. La labor allí de su antecesor, José Antonio Rovira, persona de confianza de Mazón, fue, por decirlo suave, catastrófica. Los problemas que creó en Educación y en el tema de la financiación de las universidades fueron muy preocupantes. En Cultura, área que se le adjudicó tras la espantada de Vox del Consell en 2024, su desinterés por el tema fue evidente desde el primer día.

Es, por tanto, mucho lo que tiene pendiente de desarrollar, y mejorar, la señora Ortí. Conocer el tema, debe conocerlo. Licenciada en Magisterio en València, su primer destino, curiosamente, fue en Elx.

Su visita se enmarca en el protocolario programa de contactos con los diferentes ayuntamientos tras su toma de posesión. En ella, el alcalde, Pablo Ruz, con buen criterio, aprovechó la ocasión para llevársela al antiguo convento de Las Clarisas. Allí debió ponerla al día de la promesa pendiente que, entre él y su amigo Mazón, lanzaron en 2023 de que aquello lo rehabilitarían, y que allí se instalaría el Museo Valenciano de Arte Contemporáneo.

A estas alturas, todavía no está claro cuándo Las Clarisas, valga el juego de palabras, empezarán las obras. Después de dar varias fechas en estos casi tres años de mandato, ahora se nos dice que es posible que para principios de 2027 pudiera ser que se iniciaran. Eso es curarse en salud o, como se dice en Don Quijote, «cuán largo me lo fiais, amigo Sancho». El significado de la misma parece bastante evidente, y en el caso de Las Clarisas, bastante claro.

Y es que no sólo no se ha avanzado casi nada en estos casi tres años, excepción hecha de un planeamiento básico, que establece líneas generales de actuación, a falta de un proyecto de ejecución y, fundamentalmente, de un compromiso presupuestario, por parte de Generalitat, para financiar una actuación que se acerca a los 8 millones de euros. Hasta ahora, sólo han destinado 200.000 euros para la financiación inicial del planeamiento. Y, para aumentar las dudas, el pasado noviembre, la conselleria, en respuesta al diputado Ramón Abad, del PSOE, no confirmaba que la Generalitat tuviera intención de financiar dicha actuación en un plazo cercano. Y eso a pesar del precario estado en que se encuentra.

Y, en su visita, la nueva consellera tampoco confirmó compromiso alguno. Declaró los elogios de rigor a Las Clarisas, recibió las explicaciones de Ruz (inmejorable maestro de ceremonias en estos asuntos), vio cómo podría quedar todo aquello rehabilitado y, ante tanta exaltación, bajó de los cielos a la concurrencia para decir que todo dependía de la coyuntura política y administrativa y, especialmente, de la disponibilidad presupuestaria. Más o menos, debe ser lo mismo que está diciendo en cada municipio que visita en esta ronda institucional en la que está en estos momentos. Sin ir más lejos, hace pocos días ella misma decía que el Museo de Sorolla en València era una necesidad, al igual que también lo hizo tras ver el de Bellas Artes de la misma ciudad, por no citar otros casos. Todo apunta a muchas faltas y escasos recursos en Cultura. Ya se verá quién será el afortunado, si hay alguno, y quién seguirá esperando. Se admiten apuestas.

Por todo ello, el alcalde debería presionar más en conselleria para que se cumpliera, con más prontitud, la promesa que él mismo hizo a la ciudadanía ilicitana en campaña: que Las Clarisas se convirtieran en el Museo de Arte Contemporáneo que se dijo en su día. Y con entidad propia como merece el municipio. La situación actual no supone compromiso alguno de la conselleria con el tema a corto plazo, como la propia consellera acaba de confirmar.

Igual pasa con los otros temas pendientes. Desde actuaciones previstas en el Edificant o el asunto del Conservatorio de Música que, por si faltara algo, lo enredó aún más el Ayuntamiento con su caprichoso cambio de ubicación.

Asimismo, hubiera estado bien que, aprovechando la visita, se le requiriera a la conselleria que aumentara las escasas subvenciones que da al Misteri y al Palmeral, dos Patrimonios de la Humanidad. Y que se comprometiera a desarrollar una Ley del Palmeral que se encuentra bloqueada y atacada. Las medidas de protección no deben ser reducidas, como se pide desde la Alcaldía, deben ser reforzadas y clarificadas en el Plan Especial de Protección que está pendiente hace años, así como con el PRUG y el resto de instrumentos que plantea la nueva ley desde el año 2021. Instar a la creación del Registro de Huertos y comprometerse a convocar, y acudir, a las periódicas reuniones de sus órganos de gestión, especialmente el Patronato, (sólo se ha reunido una vez, en 2023, cuando se constituyó, menos interés es difícil). Ésa sí sería una mejora en la actitud de la conselleria en el tema del Palmeral, para cambiar la desidia actual.

Una visita que, para no quedarse en lo anecdótico, necesitaría concretar objetivos y compromisos. Si desde Elx no se hace con eficacia, serán otros ayuntamientos los que puedan ser los beneficiarios de ayudas y subvenciones, que ya deberían tocarnos ante la sempiterna dejadez que recibimos desde la Generalitat.