El difícil equilibrio de la Cultura en Alicante

Las notas de la Cultura en nuestro país se entregan, en cierta medida, en febrero. Y eso es porque se publica el informe anual de la Fundación Contemporánea, un informe que realiza cada año desde 2009 con el soporte económico del Ministerio de Cultura. En esta nueva edición, el cuestionario ha sido contestado durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 por 443 miembros (196 mujeres y 247 hombres), de los cuales un 46,3 % trabaja en una organización cultural pública, un 36,8 % en una organización cultural privada, y el 16,9 % restante son profesionales independientes del sector.

Este año hay que llegar al puesto 52 nacional para encontrar la primera entidad alicantina, el MACA, que resiste año tras año como si fuera Atalanta. Durante estos años, han caído otros recintos como el Principal y Arniches, (el MARQ no consta por ser arqueológico, es decir, de carácter científico). En cuanto a la Comunitat Valenciana, el MACA ocupa el puesto 2. Las Cigarreras cierra el listado en el puesto 23. Es milagroso por el exiguo presupuesto con el que cuentan. Están fuera del listado (en cuanto a Artes Escénicas) ambos teatros de la ciudad, el Teatro Principal y el Teatro Arniches y los festivales y eventos Fresca (350.000 €), Festival Internacional de Teatro Clásico (120.000 €), Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (300.000€). Es contradictorio cómo algunos de estos teatros y eventos que antes aparecían han dejado de hacerlo en cuanto han mejorado su presupuesto. Tambien fuera del ranking han quedado Festitíteres, CircArte, eventos que entre todos ellos no superan el 20 % del presupuesto de los anteriores, todo hay que decirlo. Y tampoco están el Festival Medieval de Teatre d’Elx o la Mostra de Teatre Valencià d’Alcoi. En València no estarán más satisfechos tampoco con festivales ausentes como el Mim de Sueca, con un presupuesto de 240.000 euros.

Posiblemente a algunos les marearán estas cifras, como a otros les marea un buen manojo de espectadores. Otros ponemos en el centro el valor artístico por encima de otras magnitudes, como la sociológica, que es llenar un teatro, o económica, como son los presupuestos destinados, sin por ello despreciarlas, claro está. Tomás Mestre cierra hace años una sección en la radio con la siguiente frase «El mejor teatro, el teatro lleno». La frase es inocente y todos entendemos su fondo, pero hay quien discute su trasfondo, puesto que pone el valor en lo sociológico y no en lo artístico (y pone también una soga a los artistas antes de salir a escena). Y algunos vemos con recelo que ahora el arte lo explique la sociología, como antes el psicoanálisis y antes la Historia. A todos los que nos dedicamos al teatro nos gusta que la gente acuda, pero no nos convence (seguro que puedo incluir al bueno de Tomás) el axioma de que ese sea el mejor teatro. No diré tampoco que «El mejor teatro, el que aparece en el ranking de Fundación Contemporánea», pero parece claro que llenar o batir récords de público, o tener un alto índice de ocupación no marea un ápice a los programadores culturales que realizan la encuesta.

Dicho esto, me parece que el informe no es justo con algunos de los eventos o recintos de la provincia de Alicante. Por ejemplo, no se entiende que no esté el MARQ aunque sea un museo arqueológico, o tampoco el ADDA, o el CADA Alcoi, o el Mubag. Tampoco alarmaría los fusiles de ninguna Administración por el costo de ninguno de ellos comparado con la valoración de estos 443 hombres y mujeres sin piedad. Podemos no creer a ese jurado popular de programadores públicos y privados, pero sería bueno saber por qué los programadores españoles no parecen tener demasiado aprecio por lo que programan sus colegas en Alicante. Sí creo que las distintas administraciones deberían tomarse este tema como un síntoma de algo de mayor calado. Pero no se molesten en hablar con la Fundación para averiguarlo: recuerdo que un cargo público fue hasta Madrid para saber qué tenía que hacer para mejorar su puesto y regresó con una boina. Insisto en que deberían tomar en cuenta esta encuesta porque sería bueno saber por qué lleno, presupuesto y prestigio no quieren ir de la mano en Alicante.