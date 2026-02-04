Proyecto Sistiaga arrancó fuerte. El periodista vasco quiso abordar en su primera entrega cómo es el mundo de la homosexualidad en la iglesia. Para ello contó con testimonios de sacerdotes y monjas que quisieron salir del armario ante las cámaras y contar su testimonio. Algo no demasiado frecuente ni siquiera en estos tiempos de exhibicionismo. Hay temas tabúes, y este continúa siendo uno de ellos. Ojo, que el excelente reportaje Confesiones fuera del armario no puso el foco en la pederastia, tema que no tenía absolutamente nada que ver con el que trató Jon Sistiaga.

El programa documental investigó acerca de la orientación sexual del clero. Un sacerdote sevillano que dio la cara se atrevió a poner una cifra, y afirmó que hasta un 60 % de los ordenados pueden tener esa orientación sexual, lo que no quiere decir que todos la practiquen. Es aventurado hablar de números cuando se trata de una cualidad íntima de la que nadie está obligado a hablar.

Proyecto Sistiaga es un programa serio y riguroso que evita el sensacionalismo. A lo largo de ocho programas, Sistiaga se adentra en el periodismo de investigación. Madres robadas abordó las realidades de madres a quienes sustrajeron a sus hijos recién nacidos y Malditos bastardos a los hijos ilegítimos. Buitres sin fondo pone el foco en los efectos de la agresiva estrategia de inversión de ciertos fondos. Latin Queen afronta el relato en primera persona de una de las fundadoras de la banda Latin King en España. Los tres programas restantes retratan a distintos colectivos. Tránsitos es una mirada a los transexuales, y Menores acompañados se centra en los adolescentes que llegan a España sin ningún adulto responsable.

Ocho trabajos que no deben pasar desapercibidos en Cuatro.