Primero fue el César Vallejo poeta, pero más tarde vino el César Vallejo televisivo, que llegó para revolucionar el modo de consumir y de concebir los productos audiovisuales. Tras una etapa en La 2 Noticias aterrizó como subdirector y creador de contenidos en la plataforma RTVE Play. Todavía no se ha dado la importancia suficiente ni se ha estudiado como debiera la relevancia de la misma en el espectro audiovisual español. Es cierto que algunos de sus programas, como Al cielo con ella, han saltado a los canales en abierto. También lo han hecho documentales dedicados a diseccionar el mundo de la adolescencia. Pero existe un grueso de formatos que aportan una personalidad propia al universo que se bautizó como Playz que supo fidelizar a un perfil de espectadores jóvenes que no veían televisión.

Más tarde César Vallejo fue nombrado director de la delegación española de Eurovisión, sustituyendo a Ana María Bordas. Finalmente, y tras el anuncio de que España no participaría en esta edición del Festival, Vallejo pasó a dirigir el Benidorm Fest, un formato musical que en esta quinta edición ha adoptado el carácter de evento de primera.

Benidorm Fest 2026 a lo grande: estos son los cambios que prepara RTVE / Eva Abril

En paralelo a su carrera, César Vallejo estuvo al frente de dos documentales imprescindibles, el dedicado a David Delfin, y El hombre tranquilo. La increíble historia de Miguel Ángel Sánchez. Este último se estrenó el pasado 24 de junio haciéndolo coincidir con la semana del Orgullo, y es una verdadera delicia que debería ser recuperada por los televidentes con buen gusto.

Tener en nómina a profesionales como César Vallejo aporta valor a una Corporación como RTVE. Porque va por delante del resto, posee un olfato muy fino para detectar qué es lo que quieren ver eso que denominamos otros públicos, y construye una televisión renovada y hasta revolucionaria.