Cuando el Gobierno gobierna contra los ciudadanos y contra las instituciones

Gobernar no consiste únicamente en aprobar unilateralmente normas, ni en lanzar titulares. Gobernar implica escuchar, anticipar problemas, respetar las competencias y corregir el rumbo cuando la realidad, las instituciones y los ciudadanos advierten de que se está yendo en la dirección equivocada. En materia de vivienda y turismo, el Gobierno de España ha optado por ignorar esas señales.

El problema de acceso a la vivienda es real y afecta a toda Europa. En España últimamente se ha agravado hasta convertirse en una de las principales preocupaciones sociales. Es el resultado de años sin políticas anticipatorias de promoción y estímulo a la vivienda, agravado por la falta de un marco de seguridad jurídica que dé confianza a los propietarios, lo que ha expulsado del mercado miles de viviendas que podrían destinarse al alquiler habitual. Menos oferta, más demanda y precios al alza: una ley económica que el Gobierno decidió ignorar.

Ante este fracaso propio, el Gobierno de España ha optado por buscar un culpable y lo ha encontrado en la vivienda de uso turístico. Un subsector legal, regulado por las comunidades autónomas y que representa una parte muy minoritaria del parque de vivienda, pero que ha sido convertido en chivo expiatorio para ocultar la ausencia de políticas estructurales eficaces.

Para eliminar los anuncios ilegales en plataformas, la Unión Europea aprobó en 2024 un Reglamento claro y sensato: interoperabilidad de sistemas y transmisión de datos. Plataformas conectadas a los registros competentes para que solo se anuncie lo que esté legalmente registrado. Si el Gobierno de España hubiera aplicado literalmente ese Reglamento, hoy no estaríamos debatiendo nada de esto. La simple conexión entre plataformas y registros autonómicos habría eliminado de inmediato el 100 % de la oferta ilegal.

Pero el Gobierno decidió reinterpretar el Reglamento, crear un registro único estatal y situarlo por encima de los registros autonómicos. Un sistema complejo, inseguro jurídicamente, y desleal con el sector y con las Comunidades Autónomas. El resultado ha sido un caos normativo que no ha eliminado la ilegalidad, pero sí ha castigado a quienes cumplen la ley. Porque conviene decirlo con claridad: el Gobierno no ha acabado con la oferta ilegal. La oferta clandestina sigue operando al margen del sistema. Lo que sí ha hecho es dificultar la actividad de miles de viviendas perfectamente legales, acusándoles además de "ser ilegal". Una falacia jurídica y política que está dañando gravemente al sector.

Pisos turísticos en el centro de València / Levante-EMV

Ni las comunidades autónomas, ni el Consejo de Estado, ni la Comisión Europea han avalado esta forma de proceder. El Consejo de Estado en diciembre de 2024 advirtió de invasión de competencias, duplicidades y restricción de libertades. Varias comunidades autónomas han recurrido el real decreto del gobierno central y sus recursos están en trámite. Y el pasado 26 de enero la Comisión Europea ha vuelto a señalar que España está aplicando mal el Reglamento, creando duplicidades y vulnerando el espíritu de la norma europea. Aun así, el Gobierno persiste, ignora y se felicita a sí mismo con notas de prensa que tratan de confundir deliberadamente a la ciudadanía.

Mientras tanto, el daño es real. Daño reputacional a un sector estratégico. Daño económico a pequeños propietarios legales —muchos jubilados, muchas familias—. Y daño a una industria que es uno de los principales motores económicos y de empleo del país, donde el turismo representa más del 12 % del empleo nacional.

Europa ha dado un plazo para corregir el rumbo. El 20 de mayo de 2026. Aún hay margen para rectificar, para volver a la cooperación institucional. Lo que está en juego no es solo una norma mal diseñada, sino la forma de gobernar un país plural, descentralizado y con sectores estratégicos que merecen respeto.

Gobernar contra todos no es liderazgo. Es obstinación. Los resultados en las pasadas elecciones en Extremadura y lo que veremos este próximo domingo en Aragón, según indican las encuestas, es un claro rechazo a las políticas de este gobierno. En turismo y vivienda, también.

Cuando un Gobierno deja de escuchar a las instituciones, a los territorios y a los ciudadanos, deja de gobernar para el interés general. Y hoy, lamentablemente, eso es exactamente lo que está ocurriendo.