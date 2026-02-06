Opinión | El teleadicto
Una de horarios
Es posible que ustedes crean que ‘Cifras y letras’, el programa más visto de su cadena, acaba a las diez de la noche. Así nos lo vendieron hace dos años, cuando comenzaron sus emisiones con un notable éxito. Pero poco a poco el concurso ha ido retrasando su horario de emisión para hacer más competitiva la franja de noche de la cadena que lo acoge.
Acaba de oficializarse que ‘Cifras y letras’ concluye a las diez y cuarto. Ello permite que la programación del ‘prime time’ de la cadena tenga más probabilidades de competir con las del resto. Parece mentira que estemos hablando en estos términos de la televisión pública (competencia, rivales) en un canal sin contenidos publicitarios. Pero el mundo de las televisiones en abierto funciona así.
Más significativo es lo que ocurre en Antena 3 y en La 1, donde se continúa anunciando que ‘La revuelta’ concluye a las once de la noche, cuando en realidad se despide a las once y veinte. Al tratarse de un programa editado y grabado en falso directo, el minutado final podría ajustarse a conveniencia. Por lo que puede su larga duración se consiente a conciencia.
El estreno del programa de humor ‘Crossobar’, por ejemplo, se produjo a las once y veinte, que es una hora muy parecida a la que acaba ‘El hormiguero’. Los programadores decidieron demorar su emisión para que a la hora de computar espectadores su cuota de pantalla fuese más alta. Objetivo que consiguieron dado que marcó un 12%. Parece mentira que un programa con tan poca gracia lo consiguiera, pero las estrategias de programación ayudan lo suyo para lograr los resultados esperados.
Quienes salimos perdiendo somos los espectadores, que nos vemos obligados a trasnochar si queremos ver los formatos completos.
