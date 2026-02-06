Si no estás en la mesa, estás en el menú

Hace un par de semanas, en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, ese en el que ricos y poderosos se reúnen en la ciudad más alta de los Alpes para manejar nuestras vidas, el primer ministro de Canadá utilizó una de esas metáforas capaces de sintetizar en pocas palabras un significado más extenso y profundo. Mark Carney estaba hablando del papel de la Unión Europea y la necesidad de articular alianzas transatlánticas para hacer frente a la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos, entre otros peligros. En ese contexto, su postura era proactiva: vamos a actuar aliándonos y tomando nosotros las decisiones antes de que nuestros enemigos nos conviertan en el botín de las suyas propias. Y lo explicó con estas palabras: «the middle powers must act together, because if we’re not at the table, we’re on the menu». No era la primera vez que un político empleaba este símil de estar en la mesa o en el menú para hablar de las relaciones internacionales, pero las palabras de Carney fueron recogidas ampliamente por la prensa que cubría el Foro de Davos. Un mensaje contundente y un aviso a navegantes que sigue una línea parecida a la de la conocida cita del escritor valenciano Joan Fuster: «Tota política que no fem nosaltres será feta contra nosaltres».

En nuestra querida LEB Oro, rebautizada Primera FEB (nunca me acostumbraré…), el HLA Alicante tiene la oportunidad de decidir dónde quiere estar en la tabla, si entre quienes parten el bacalao en la mesa de los playoffs o en el menú de equipos a merced de los mejor clasificados. Las cuatro derrotas consecutivas han hecho empezar a sonar las alarmas lucentinas para un conjunto que ha caído tres posiciones (and counting, como dicen en inglés…) en las últimas jornadas, y que ve ya peligrar el factor cancha en unos playoffs de los que bajo ningún concepto debe salir. La subrepticia marcha de Jordan Walker, los emparejamientos del calendario contra los equipos más temidos y la asfixia a la que las defensas rivales someten a Larsen han hecho casi imposible sumar victorias para afrontar la segunda vuelta de la mejor de las maneras. Aguarda el Cloud.gal Ourense en el Pazo dos Deportes Paco Paz este sábado para desquitarse de los 11 puntos de ventaja que les arrancamos en la primera jornada, cuando perdieron en Alicante a pesar del buen inicio que tuvieron (qué lejos queda ya aquel comienzo de liga en el que Brad Davison aún vestía la camiseta lucentina…!). No fue posible ganar a Coruña ni a Obradoiro, pero este equipo gallego no se nos puede resistir. Los hombres de Rubén Perelló tienen que cambiar el chip y volver a sumar en la clasificación, generando opciones de juego y no fiándoselo todo al tiro exterior. Solo de ellos depende estar en la mesa de los grandes y no en el menú de la siempre complicada y peligrosa LEB Oro.