Opinión | Medicina
Legislar para evitar que se repita lo de Lindsey Vonn
El doctor Pedro Ripoll analiza el grave accidente sufrido por la esquiadora estadounidense en los Juegos Olímpicos
No por esperadas han dejado de ser menos espeluznantes las imágenes –y el sonido que las acompaña–, del accidente de la esquiadora Lindsey Vonn, una de las mejores esquiadoras de todos los tiempos.
Hace apenas 48 horas advertíamos de la temeridad que suponía competir con una prótesis en la rodilla derecha y la rotura del ligamento cruzado en la izquierda. Los peores pronósticos se han cumplido, desgraciadamente, y, a poco de empezar el recorrido, la esquiadora ha sufrido una caída, ya digo, espeluznante, que puede haberle supuesto el final de su carrera y una importantísima lesión. Sobre todo, se afecta a la rodilla en la que lleva la prótesis, donde puede haber sufrido una grave fractura.
Los entornos de los deportistas a veces no ejercen una labor excesivamente positiva en sus carreras. No sabemos quién ni cómo habrá podido animar a que Lindsey Vonn tome la decisión temeraria de afrontar esta competición de altísimo riesgo en semejantes condiciones.
Se echa de menos legislaciones o reglas que protejan e impidan a los deportistas competir cuando corre riesgo su integridad física.
