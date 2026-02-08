Legislar para evitar que se repita lo de Lindsey Vonn

No por esperadas han dejado de ser menos espeluznantes las imágenes –y el sonido que las acompaña–, del accidente de la esquiadora Lindsey Vonn, una de las mejores esquiadoras de todos los tiempos.

Lindsey Vonn, instantes antes de sufris el grave accidente durante su arriesgado descenso. / Jacquelyn Martin

Hace apenas 48 horas advertíamos de la temeridad que suponía competir con una prótesis en la rodilla derecha y la rotura del ligamento cruzado en la izquierda. Los peores pronósticos se han cumplido, desgraciadamente, y, a poco de empezar el recorrido, la esquiadora ha sufrido una caída, ya digo, espeluznante, que puede haberle supuesto el final de su carrera y una importantísima lesión. Sobre todo, se afecta a la rodilla en la que lleva la prótesis, donde puede haber sufrido una grave fractura.

La estadounidense Lindsey Vonn, en una rueda de prensa previa a la competición. / Associated Press / LaPresse

Los entornos de los deportistas a veces no ejercen una labor excesivamente positiva en sus carreras. No sabemos quién ni cómo habrá podido animar a que Lindsey Vonn tome la decisión temeraria de afrontar esta competición de altísimo riesgo en semejantes condiciones.

Se echa de menos legislaciones o reglas que protejan e impidan a los deportistas competir cuando corre riesgo su integridad física.