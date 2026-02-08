Qué se recordará dentro de veinte años

Dentro de veinte años, sino me equivoco 2046, es casi seguro que ya no estemos por aquí para contarlo, salvo que las dichosas pastillas lo permitan, y es posible que algún curioso, investigador o historiador se pueda preguntar qué pasó por Orihuela en los primeros días de este mes de febrero de cuatro lustros antes. A ellos, les recordaría ese refrán valenciano que dice: «si la candelaria plora l´hivern és fora». Pero, también habría que explicarle que significa la Candelaria, sobre la que tendríamos que decirles que es una fiesta cristiana que se celebra el 2 de febrero, en conmemoración de la presentación de Jesús en el templo, a los cuarenta días de haber nacido el 25 de diciembre. A continuación, los situaríamos en nuestro presente y narraríamos que con el dichoso cambio climático desde el 29 de diciembre del año anterior, ya no sólo Orihuela, España y parte del mundo sufrieron continuas borrascas que se apellidaban como Francis, Goretti, Harry, Joseph, Kristin y la que estamos viviendo con Leonardo. Perturbaciones estas que han dejado viento, lluvias torrenciales, frío intenso, nieve y temporales marítimos. Acompañados de numerosas alertas multicolores, dejándonos la esperanza que, en alguna ocasión, éstas nos anunciasen que no nos preocupásemos pues se espera un tiempo espléndido.

Hablando de estas borrascas, la primera de ellas, Francis, apareció el 29 de diciembre y alcanzó hasta el 6 enero con anuncio de lluvia, lo que motivó que la tradicional Cabalgata de Reyes de la víspera tuviera que ser suspendida, tras varias reuniones entre los responsables municipales y la empresa encargada del evento, decidiéndose tras constatar que el comportamiento de Francis no entrañaba peligro, que se celebrara en la fría mañana del martes, día de los Magos de Oriente. Pero, pasando de ser de llegada fuera de despedida de Sus Majestades, cuyos pajes repartieron entre los niños cerca de mil ochocientos kilos de caramelos. En la tarde, la Cabalgata se celebró en Orihuela Costa y los Reyes Magos desfilaron desde Zenia Boulevard hasta el edificio municipal, donde se celebró una recepción para despedirse de los niños de aquella zona.

Seguiría el calendario, y la borrasca Harry el 18 de enero no impediría la celebración de la Fiesta de San Antón, a la que siguió el Medio Año Festero, hasta llegar al viernes 30 de enero al Mercado Medieval.

La víspera, en el Pleno Municipal se nombró como Caballero Cubierto para la Precesión del Santo Entierro de Cristo en 2026 al magistrado Luis Miguel García Lozano. Mientras, otra nueva borrasca llamada Kristin había hecho acto de presencia, con frío intenso y viento de hasta 140 kilómetros por hora. Mientras, en muchas poblaciones de España hizo presencia la nieve colapsando la circulación por carretera, a lo que se sumó numerosos problemas en la red ferroviaria de alta velocidad, que no impidió que el AVE de Madrid a Orihuela de la tarde del jueves llegara con media hora de retraso. En él arribaba una Delegación Oficial de la ciudad de Zacatecas, México, hermanada con Orihuela, para estar presente en el Mercado Medieval, invitada por el Excelentísimo Ayuntamiento. Dicha Delegación estuvo integrada por las siguientes personas: Miguel Ángel Verela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas; Karla Guadalupe Estrada García, diputada al Congreso del Estado de Zacatecas y presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Ayuntamiento de Zacatecas; Juan Ortiz Vázquez, suplente del presidente Municipal; Manuel Castillo Romero, director de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable; Manuel González Ramírez, cronistas de la Ciudad de Zacatecas; Rafael Flores López, presidente de la Cofradía de San Juan Bautista de Zacatecas (Morisma de Bracho), Hermanada con la Asociación Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina de Orihuela. Estos visitantes se integraron en los actos oficiales del Mercado Medieval, y fueron recibidos por el alcalde José Vegara Durá, celebraron una reunión con empresarios oriolanos en la Casa Consistorial y visitaron el Colegio Santo Domingo, la Casa Museo Miguel Hernández, la Catedral, Museo Diocesano de Arte Sacro y el Museo de Semana Santa. La agenda de la visita debido a la suspensión de todos los actos del Mercado Medieval en la mañana del sábado día 30 motivada por el gran viento, adelantó su marcha de nuestra ciudad.

El Mercado Medieval de este año 2026 cumplía su vigésima sexta edición, habiéndose incrementado el número de mercaderes que presentaron sus productos. A pesar de haberse suspendidos los actos de la mañana del sábado que se trasladaron a la tarde, la afluencia de visitantes fue mayor que otros años, hasta el punto que los museos de la ciudad registraron a 26.976 y en las oficinas de Turismo, la atención a visitantes se incrementó en 291,23%, tanto nacionales como extranjeros. Así, de esta manera el Mercado Medieval de Orihuela continúa consolidándose como el más destacado del Arco Mediterráneo, por su extensión, número de mercaderes y actividades programadas, organizadas este año una vez más por la Concejalía de Festividades del Ayuntamiento de Orihuela, al frente de la cual está la concejala Rocío Ortuño Cartagena.

Pero, todo lo anterior sería parte a lo que dentro de veinte años podrían tener acceso los que vengan detrás de nosotros. Al igual que ahora, podemos recordar algunos aspectos a nivel ciudadano de hace veinte años, 2006.

Concretamente, el 1 de febrero se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Orihuela, representado por su alcalde y Sigfrido Amancio Enz Meseguer, para la digitalización de su colección fotográfica, que pasó a incorporarse a la Sección Archivo Gráfico del Archivo Municipal. Con tal motivo, se inauguró una exposición con parte de los fondos digitalizados, que fueron catalogados por quien suscribe.

El 4 de febrero de 2006, se celebró en el Teatro Circo la VI Gala de la Juventud organizada por la Concejalía de Juventud, en la que se hizo entrega de los Premios «Destacados 2005» y en la que actuaron los cantantes Carlos Baute, OT Sandra y Fran Dieli y el humorista Antonio Cortés. Entre otros, los premiados fueron: por actividades en educación, el Colegio Oleza por sus torneos de ajedrez; en deportes, Gimnasio González por sus éxitos en la I Copa del Mundo de Taekwondo; en medios de comunicación, Revista Orihuela Digital; en arte, María Oleza; en música, Jordi Rodríguez Cayuelas; en asociaciones, Asociación ADIEM-Vega Baja.

El día 6 de febrero se montaron las vigas de sustentación del Puente de las Salesas, que une la zona de Ociopia con la carretera de Beniel, solucionándose así, en parte, los problemas de tráfico por la ciudad.

Días antes de la celebración del Medio Año Festero, era costumbre la celebración del Mercado Medieval organizado por la Concejalía de Festividades. En esta su octava edición, debido a la entrada en la Capital de la Diócesis de nuevo obispo, se llevó a cabo los días 25 y 26 de febrero. Los puestos de venta se ubicaron en las calles José María Sarget, Soleres, Mayor y plazas del Marqués de Rafal, Teniente Linares y Doctor Jaime Sánchez. En esta ocasión además de los vendedores venidos de fuera, colaboraron instalando puestos el Grupo de Comercio Justo y la Asociación ADIEM. En el mismo, se alternaron nueve espectáculos de temática medieval, estimándose pese al frío en más de 25.000 visitantes. El pregón de inauguración estuvo a cargo de Tragaleguas Teatro y dicha inauguración fue llevada a cabo por el alcalde José Manuel Medina Cañizares, el concejal de Festividades, Manuel Hernández Terrés, el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, Antonio Franco Andreu, la Armengola 2005, Encarna Cartagena Quitante y los Embajadores Moro y Cristiano 2005 y 2006.

La vida sigue. Igual que nos ha llegado algunas cosas de hace veinte años, por nuestra parte dejamos para dentro de otros veinte todos esos recuerdos de borrascas y suspensiones, esperando que la próxima alerta sea la noticia de que vamos a tener un buen tiempo.