Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Claves Les Naus10K RotaryLa calle es nuestra cap. 12Tiempo AlicanteFalsificaciones aeropuerto Alicante-ElcheBonoloto Benidorm
instagramlinkedin

Opinión | Tribuna libre

Juan José Albert

Ni vencedores ni vencidos: unión

Juan José Albert, candidato a presidir el Real Club de Regatas de Alicante y socio número 25, felicita a Javier Romero tras su elección

Recuento de votos en las últimas elecciones a la presidencia del Real Club de Regatas de Alicante.

Recuento de votos en las últimas elecciones a la presidencia del Real Club de Regatas de Alicante. / Héctor Fuentes

Estimados socios y socias del Real Club de Regatas de Alicante:

Tras la celebración de las elecciones, quiero dirigirme a todos vosotros desde el respeto institucional y con un profundo sentido de responsabilidad. En primer lugar, quiero felicitar sinceramente a don Javier Romero Requena y a su candidatura por su elección. Les deseo el mayor éxito en esta nueva etapa que ahora se abre para nuestro club, convencido de que su acierto será el de todos, y que su dedicación contribuirá al fortalecimiento y la prosperidad de nuestra institución.

Quiero subrayar que este proceso electoral no debe leerse en términos de vencedores y vencidos, porque en realidad no los hay. Lo que de verdad importa ahora es trabajar juntos, con ilusión y responsabilidad, para hacer de nuestro club una institución más fuerte, cohesionada y preparada para los retos futuros.

Durante esta campaña, nuestra candidatura defendió una posición de centro y de unión, basada en principios esenciales para el buen funcionamiento del club: la austeridad en la gestión, la transparencia en todas las decisiones, la eficiencia, el control riguroso del gasto y que las decisiones fueran tomadas siempre por la Asamblea General, así como la promoción del consenso entre socios y armadores. También trabajamos para que el deporte, en todas sus disciplinas náuticas —vela, remo y actividades asociadas— se vea impulsado en conjunción con la vida social, cultural y solidaria del club, incluyendo iniciativas como la creación de una hemeroteca y una filmoteca que preserven nuestra historia y tradición.

El candidato Juan José Albert defiende la unión en el seno del RCRA tras las elecciones.

El candidato Juan José Albert defiende la unión en el seno del RCRA tras las elecciones. / INFORMACIÓN

Mi objetivo siempre ha sido y seguirá siendo promover la concordia, la unidad y el diálogo, especialmente frente a las divisiones que puedan haberse generado en etapas anteriores. Creo firmemente que un Club unido es un Club más fuerte, capaz de integrar intereses diversos y de trabajar de manera constructiva en beneficio de todos sus socios.

Reitero mi disposición a apoyar a la nueva junta directiva, aportando mi experiencia y compromiso en todo aquello que contribuya a garantizar la armonía, la estabilidad y el futuro de nuestro club, poniendo siempre por delante el interés general sobre cualquier interés particular.

Con estas palabras, agradezco a todos los socios su participación y confianza, y expreso mi convicción de que, trabajando juntos, podemos consolidar un Club de Regatas abierto, transparente y sólido, ejemplo de unidad, excelencia deportiva y compromiso social para la ciudad de Alicante.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents