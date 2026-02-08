Ni vencedores ni vencidos: unión

Recuento de votos en las últimas elecciones a la presidencia del Real Club de Regatas de Alicante. / Héctor Fuentes

Estimados socios y socias del Real Club de Regatas de Alicante:

Tras la celebración de las elecciones, quiero dirigirme a todos vosotros desde el respeto institucional y con un profundo sentido de responsabilidad. En primer lugar, quiero felicitar sinceramente a don Javier Romero Requena y a su candidatura por su elección. Les deseo el mayor éxito en esta nueva etapa que ahora se abre para nuestro club, convencido de que su acierto será el de todos, y que su dedicación contribuirá al fortalecimiento y la prosperidad de nuestra institución.

Quiero subrayar que este proceso electoral no debe leerse en términos de vencedores y vencidos, porque en realidad no los hay. Lo que de verdad importa ahora es trabajar juntos, con ilusión y responsabilidad, para hacer de nuestro club una institución más fuerte, cohesionada y preparada para los retos futuros.

Durante esta campaña, nuestra candidatura defendió una posición de centro y de unión, basada en principios esenciales para el buen funcionamiento del club: la austeridad en la gestión, la transparencia en todas las decisiones, la eficiencia, el control riguroso del gasto y que las decisiones fueran tomadas siempre por la Asamblea General, así como la promoción del consenso entre socios y armadores. También trabajamos para que el deporte, en todas sus disciplinas náuticas —vela, remo y actividades asociadas— se vea impulsado en conjunción con la vida social, cultural y solidaria del club, incluyendo iniciativas como la creación de una hemeroteca y una filmoteca que preserven nuestra historia y tradición.

El candidato Juan José Albert defiende la unión en el seno del RCRA tras las elecciones. / INFORMACIÓN

Mi objetivo siempre ha sido y seguirá siendo promover la concordia, la unidad y el diálogo, especialmente frente a las divisiones que puedan haberse generado en etapas anteriores. Creo firmemente que un Club unido es un Club más fuerte, capaz de integrar intereses diversos y de trabajar de manera constructiva en beneficio de todos sus socios.

Reitero mi disposición a apoyar a la nueva junta directiva, aportando mi experiencia y compromiso en todo aquello que contribuya a garantizar la armonía, la estabilidad y el futuro de nuestro club, poniendo siempre por delante el interés general sobre cualquier interés particular.

Con estas palabras, agradezco a todos los socios su participación y confianza, y expreso mi convicción de que, trabajando juntos, podemos consolidar un Club de Regatas abierto, transparente y sólido, ejemplo de unidad, excelencia deportiva y compromiso social para la ciudad de Alicante.