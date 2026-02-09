Aquellos tiempos de la Fnac

Cómo no vamos a recordar aquel tiempo en que se inauguró frente a la Diputación Provincial la Fnac. Éramos 25 años más jóvenes, y eso es una bendición a la que no podemos regresar por mucho dinero que atesoremos.

De la etapa inicial guardo especial cariño de la zona de prensa que se ubicaba entrando desde la avenida de la Estación a la izquierda. Qué gozo daban aquellos amplios expositores. Asemejaban a los quioscos de las Ramblas de Barcelona en sus mejores momentos. El papel rebosaba de las estanterías, que apenas daban de sí para acoger las decenas de publicaciones que eran capaces de soportar. Los periódicos se amontonaban por decenas en la balda inferior, y de algunos diarios se superaba el centenar de ejemplares expuestos para la venta.

Yo le llamaba el rincón del lector. Hasta ahí nos desplazábamos un grupo de fieles, que jamás nos saludábamos (como si no nos conociésemos, aunque siempre éramos los mismos), dispuesto a devorar con fruición las publicaciones. Ni qué decir tiene que nos veíamos obligados a proceder a nuestro ritual de pie, con las molestias que ello conlleva. Pero eso no arredraba nuestras intenciones. Cada cual elegía sus revistas preferidas, marcaba territorio en el escaso medio metro de que disponíamos (éramos muchos) y nos sometíamos al ejercicio de la lectura compulsiva. La de números de la «Cartelera Turia» y «El Jueves» que peiné allí. En alguna ocasión se incorporaba al grupo un lector en silla de ruedas, que lógicamente estaba en una posición más cómoda que el resto. Con todo respeto le abríamos paso y le dejábamos en un puesto preferente. A veces aquello era una ola de brazos tomando y dejando ejemplares. Aunque siempre evitamos los roces, y procedimos a una lectura silenciosa y concentrada. El ayer…