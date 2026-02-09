Viva Italia

No me canso de ver la primera media hora de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos de Invierno, que se celebró en el estadio San Siro de Milán, que próximamente será derruido. Italia es mucha Italia a la hora de derrochar patrimonio cultural. Los creadores de la gala trataron de reunir en pocos minutos alguno de los hitos y de los mitos del país transalpino. Mediante un espectáculo colorista y visual que nos regaló momentos espectaculares, como cuando aparecieron tres tubos de pintura gigante que regaron la pista central de los colores rojo, amarillo y azul.

Al tiempo que Verdi, Puccini y Rossini se paseaban por la pista central y numerosos personajes del imaginario popular bailaban las coreografías de rigor. Todo ello presentado con muy buen gusto. La ceremonia compartida entre Milán y Cortina tuvo muy poco que ver con la de París en el verano de 2024. Pero es que aquella marcó un antes y después irrepetible en la historia de los eventos olímpicos. Las tres horas que discurrieron entre el Sena y la Torre Eiffel mientras arreciaba la lluvia estuvieron protagonizadas por el mismo material del que nacen los sueños.

Pero hay que dar a cada uno lo suyo. Y Cecilia Bartoli cantando el himno olímpico acompañada al piano por Lang Lang fueron palabras mayores. Como escuchar a Andrea Bocelli entonar con ímpetu el Nessun dorma (Que nadie duerma) o asistir al desfile de modelos de Giorgio Armani con los colores de la bandera italiana.

Cuando era adolescente me planteé dos sueños en la vida: ejercer de comentarista en TVE en unos Juegos Olímpicos y en una Cabalgata de Reyes. Obviamente sabía que no los iba a consumar. El único que lo ha logrado en España ha sido Amat Carceller. Ignoro si alguna vez, de pequeño, soñó alcanzar estos objetivos.