El guionista más fotogénico de Cachitos de hierro y cromo, que abandonó la escritura de los rótulos irónicos para pasarse al otro lado de la cámara hace tiempo, llega a su momento de plenitud. Vuelve a TVE para presentar Sukha, el que está llamado a ser el buque insignia de las tardes de La 2. El formato servirá de puente entre Malas lenguas y Cifras y letras, y sustituirá de una vez por todas a todos los documentales de relleno que han sido emitidos durante tantos años en ese horario tan valioso.

Sukha significa sabiduría y felicidad, y nace de la extraña combinación de sumar a buena parte de los equipos de Culturas 2 y Saber vivir. En este sentido, Cristina Castañón y Jero Rodríguez actuarán como copresentadores. El producto resultante lo podremos ver a partir del lunes 16 de febrero.

Con independencia del resultado, debemos recibir con satisfacción esta nueva propuesta, que pretende dar visibilidad a contenidos que andaban escondidos en la programación matinal. Entremezclar el mundo de la cultura con secciones que abunden en la calidad de vida y el cuidado de la salud puede parecer osado, pero no debemos juzgar antes de asistir al producto final.

Hace demasiado tiempo que echábamos de menos un formato vespertino realizado en directo como para que nos quejemos de él antes de hora. A modo de documentación recordaremos que el último magacín que salió en antena en esta franja fue Tips, y resultó lo más parecido a un desastre, que como pueden suponer pasó sin pena ni gloria.

Intuimos que esto no va a ocurrir con Sukha, que se va a tratar con mimo por los responsables de la televisión pública hasta que se consolide. Pablo G. Bautista contribuirá bastante en que ello suceda.