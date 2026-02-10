Por los que no pueden quejarse

Ratas, ratones, cucarachas, hormigas y, además, unas instalaciones con graves deficiencias han puesto en cuestión la gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Camp de Santa Faz, una residencia dependiente de la Generalitat Valenciana que atiende a un centenar de usuarios en Alicante.

Trabajadores del centro, que han aportado imágenes recientes con esas deficiencias, elevaron su voz al ver hace unos días en redes sociales un video de la residencia -aportado por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia en su cuenta de Instagram- que contrastaba, por alejado, del estado actual en que se encuentran unas instalaciones que hace poco más de un año recibieron una subvención cercana al millón y medio de euros para subsanar deficiencias.

Por ello, tras observar las imágenes plasmadas en el video que un trabajador del Camp Santa Faz grabó el pasado sábado, se hace necesario que la administración, en este caso la Generalitat, explique y concrete con exactitud a qué se destinó el dinero asignado y por qué, amén de corregir defectos de la estructura, no se abordaron las evidentes deficiencias que presenta el edificio en su interior donde, según personal laboral consultado, sólo se llevó a cabo un “lavado de cara”.

A lo largo de los últimos años, los problemas han sido una constante en Camp Santa Faz, donde no han faltado denuncias de desidia a la hora de cubrir el servicio necesario para mejorar la estancia de ese centenar de usuarios con edades comprendidas entre 20 y 60 años. En ese mismo sentido, el centro tampoco se ha librado de sucesivas quejas por impagos y falta de personal.

Todo ello en una residencia de titularidad pública que trata a personas vulnerables y con dependencia severa. Esas personas que nunca se quejan, desgraciadamente, porque no pueden quejarse.