Lo de Aragón es otro aviso para tomar nota

Las recientes elecciones en Aragón confirman un escenario muy preocupante para las fuerzas de izquierda, tal y como ya ocurrió en las de Extremadura del pasado diciembre. En ambas es el PP el partido ganador, aunque es Vox quien más sube.

Aunque el resultado electoral no puede decirse que sea el mejor para el PP, y eso que ha ganado. El PP de Aragón antes tenía 28 diputados (la mayoría absoluta exige 34) y padecía dificultades para gobernar, ya que Vox, con siete diputados, le bloqueaba diversos temas (presupuesto, entre otros). Ahora el PP tiene 26 (ha perdido dos), y Vox 14, el doble que antes. Un «exitazo» impresionante para el PP. No lo dirán, pero, para esto, más de uno del PP pensará: «Mejor habernos quedado como estábamos». En Extremadura, que lo tienen más fácil, aún están en pleno debate y con choques frecuentes. Ya se verá en Aragón. Si el PP quería liberarse de Vox, ahora está aún más «cautivo y desarmado» ante la ultraderecha. Están crecidos y van a exigir mucho, y casi todo lo conseguirán, si el PP quiere volver a gobernar.

Y es que el triunfo de las derechas es incontestable. Más de una (Vox) que de la otra (PP). Que el PP intente copiar a Vox para contrarrestarlo está resultado una bendición para éstos. Sin pegar un palo al agua, ni asumir gestión alguna, su crecimiento es continuo. Para hacer políticas reaccionarias, el votante prefiere el original a la copia.

Aunque más preocupante es la realidad de las izquierdas. El PSOE sigue en caída libre. Conseguir sólo 18 escaños y dejarse cinco, e igualar el peor dato de su historia, es de nota. Se encadenan los malos resultados. La debilidad en el Congreso, una respuesta tardía a casos de corrupción, problemas internos: faltaba ahora Felipe González declarando que prefiere votar en blanco antes que a Pedro Sánchez (un ejemplo de involución ideológica de libro), etc., y es que, con estos «compañeros», qué falta hacen los enemigos. El Gobierno, para seguir avanzando, debe profundizar en su política progresista, atendiendo a los problemas reales de la mayoría y denunciando la ofensiva reaccionaria, con graves perjuicios a las clases más necesitadas, que se nos viene encima con Feijóo en La Moncloa, y Abascal de vicepresidente, si éstos ganan las generales.

Y, a la izquierda del PSOE, el panorama es desolador. Si Extremadura supuso un ejemplo de lo que la unión podía conseguir, aunque el acuerdo fue tardío, Aragón es lo contrario. En vez de unir fuerzas ante un enemigo en racha y peligroso, IU-Sumar y Podemos se presentan por separado. Uno desaparece y el otro mantiene su único escaño. Un fracaso. Si no se superan protagonismos, en una parte y otra, se seguirá en la irrelevancia y facilitando la tarea a las derechas. Sólo la Chunta, socia de Sumar en las generales, ha tenido un resultado bueno que permite pensar que no todo está perdido. El reciente anuncio de que es posible una confluencia a nivel estatal entre Más Madrid, IU, Sumar y Comuns de Cataluña abre una esperanza para este espacio, donde Podemos, Compromís y otras fuerzas progresistas también deben confluir, para evitar retrocesos reaccionarios de muy difícil solución.

Y, al hilo de lo de Aragón, ha sido llamativa la ocurrencia del PP de Elx de denunciar al PSOE local, por el acto interno en el que se presentó el probable candidato socialista Héctor Díez. Alegar que era jornada de reflexión y que afectaba a Elx tiene su punto.

Es llamativa tal preocupación y tan poca para otras cuestiones que sí afectan a la ciudadanía ilicitana. Lo que está pasando en la residencia de mayores de Altabix es inadmisible. Si ya en la anterior Corporación se denunciaba la situación e, incluso, el PP y Vox la criticaban, ahora, con casi tres años de mandato en el Ayuntamiento, y en la Generalitat, es difícil de justificar que se siga igual a la espera de una nueva adjudicación que se está dilatando en el tiempo. El Sindic de Greuges, tras denuncia de familiares, describe una situación vergonzosa, y peligrosa, para los pacientes, y exige una «intervención inmediata». El Ayuntamiento debería centrarse en los problemas del municipio (y hay muchos pendientes) y exigir celeridad y eficacia a la conselleria. Probablemente, y a la vista de la situación, lo mejor sería su reversión a la gestión pública, y se está a tiempo de conseguirlo si hay voluntad política.

Probablemente, esa despreocupación también está detrás de que el Centro de Interpretación de El Hondo lleve más de cuatro meses cerrado por una avería, que impide disponer de internet, electricidad, etc., con lo que las actividades de divulgación, investigación, etc., se ven afectadas. O que el Parque Natural no disponga de presidente de la junta rectora, a pesar de que desde mayo se anunció quién sería, sin que se haya formalizado. Un espacio natural de esta importancia choca con la despreocupación de la conselleria por el mismo, ante el silencio cómplice del Ayuntamiento.

Aunque donde sí es eficaz nuestro Ayuntamiento es en el derroche y el gasto en lo menos necesario. La concejala socialista Patricia Maciá acaba de denunciar un gasto de más de un millón de euros en el Año Jubilar, una ocurrencia de Ruz que pasó con más pena que gloria, así como gastos de 95.000 euros en comidas, tres millones en facturas sin contrato por diversos conceptos, etc. Y, mientras tanto, se le debe dinero a la plantilla desde hace años. Un mal gestor con el dinero público.