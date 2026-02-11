Opinión | El teleadicto
Las gafas de Coixet
Los muy cafeteros de la televisión gourmet recordarán que hace veinte años tuvo lugar un formato mágico titulado Carta blanca, dirigido por Santiago Tabernero, en el que cada invitado daba forma al programa que le había tocado en suerte. El de Isabel Coixet estuvo formado por un collage de fragmentos de la historia del cine que ella misma comentó con afán.
Dos décadas después el mismo realizador nos presenta el Imprescindibles dedicado a su figura, donde en un formato documental televisivo más convencional, narra la biofilmografía de nuestra directora más internacional. Nacida en Barcelona, y trasladada más tarde a Arenys de Mar y Badalona, siempre cuenta el dato de que se considera charnega en positivo, por cuanto eso le supuso ser bilingüe y tener una mayor predisposición a aprender numerosas lenguas con facilidad. También le gusta contar que procede de clase obrera, que nadie le ha regalado nada, y que su trabajo en el mundo de la publicidad le sirvió para realizar las películas en las que creía.
En Las gafas de Isabel la directora aborda el famoso tic que mostró en el momento de recoger dos Goyas, justificando que obedece a su carácter tímido y a lo tanto que le incomodan los escenarios y los discursos. Tan popular se hicieron sus rasgos que mereció una antológica imitación por parte de Joaquín Reyes en sus Celebrities.
Isabel Coixet, pese a no gustarle hablar de su intimidad, nos presentó a su novio (es un término que le gusta, no ha querido a casarse nunca, incluso tiene una hija de una de sus relaciones). En paralelo, un grupo de mujeres cineastas disertó acerca de su cine y su figura. Las gafas de Isabel, un trabajo televisivo con mucho fuste.
