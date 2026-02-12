Arenales del Sol: un modelo de playa que sigue creciendo

Arenales del Sol es, sin duda, uno de los grandes tesoros del litoral alicantino. Su entorno natural, su playa de arena fina y su singular paisaje han sido durante años motivo de orgullo para vecinos y visitantes. En los últimos tiempos, además, este enclave costero está viviendo una evolución positiva que merece ser destacada y reconocida.

Gracias al impulso del Ayuntamiento de Elche y al firme compromiso de la ciudad de Elche con sus pedanías costeras, Arenales del Sol cuenta hoy con tres líneas de autobuses urbanos que lo conectan de forma directa con el núcleo urbano ilicitano y otras zonas del municipio. Esta mejora en la movilidad supone un avance fundamental tanto para los residentes como para los visitantes que eligen nuestra playa durante todo el año.

A ello se suma la reciente apertura del Centro Social Estrella de los Mares, un espacio moderno y funcional que ya se ha convertido en un verdadero punto de encuentro para la ciudadanía. En él se desarrollan actividades deportivas, atención al ciudadano y múltiples iniciativas sociales y culturales que refuerzan la cohesión vecinal. La sala de estudio, ya completamente preparada y equipada, está a la espera de poder abrirse de forma regular en cuanto se disponga del personal de ordenanza necesario para su correcto funcionamiento.

En el ámbito de las infraestructuras, es justo destacar la construcción del tanque de tormentas que actualmente se está ejecutando, una actuación clave para la mejora del sistema de saneamiento y para la protección medioambiental del entorno costero, especialmente ante episodios de lluvias intensas. Del mismo modo, se han realizado trabajos de mejora y arreglo de las pasarelas de acceso a la playa, así como actuaciones en distintos puntos del entorno urbano, avanzando hacia un espacio más accesible, cuidado y amable para todos.

Asimismo, merece una mención especial el desarrollo de la nueva zona comercial ubicada entre las calles Costa Blanca y Bahía, una actuación largamente esperada que dotará a la zona alta de la pedanía de nuevos servicios básicos. Este espacio contará con un supermercado y diversos locales comerciales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos, dinamizar la economía local y reducir desplazamientos innecesarios fuera de Arenales del Sol.

En el terreno de las tradiciones, también se ha recuperado con fuerza la romería en honor a la Virgen del Carmen, una celebración profundamente arraigada que este año recorrerá incluso el paseo marítimo hasta el nuevo centro social, integrando fe, tradición y paisaje. Asimismo, la programación cultural se ha visto notablemente reforzada con conciertos, cine al aire libre y proyecciones de cortometrajes, especialmente en las noches estivales, aportando dinamismo y vida social a Arenales del Sol.

Todos estos avances confirman que vamos por el buen camino. Desde el reconocimiento y la gratitud, consideramos igualmente fundamental seguir dando pasos adelante.

Playa de Arenales del Sol / Matías Segarra

Entre las propuestas de mejora, creemos necesario renovar los lavapiés, muchos de los cuales presentan un evidente desgaste. También consideramos importante mantener durante todo el año las boyas amarillas de seguridad, facilitando así la práctica de la natación de forma segura en cualquier estación. Del mismo modo, ampliar el personal de limpieza en los periodos de mayor afluencia contribuiría a conservar la playa en óptimas condiciones.

En materia de transporte, proponemos extender la línea del autobús P1 a los meses de junio y septiembre, complementando la reciente incorporación de la línea R12 y adaptando el servicio al creciente uso turístico y residencial más allá del verano estrictamente central.

Asimismo, consideramos conveniente, como piden los vecinos y comercios diariamente, volver a estudiar la reciente implantación del sentido único en algunas vías, ya que podría generar dificultades ante posibles emergencias y otros problemas de movilidad urbana que conviene analizar con detenimiento.

Por último, entendemos que la ocupación permanente del destacamento policial en el nuevo centro social reforzaría la seguridad y la cercanía de la Policía Local con los vecinos, generando un entorno de mayor confianza y protección durante todo el año.

Agradecemos sinceramente cada esfuerzo, cada inversión y cada mejora realizada por el Ayuntamiento de Elche. Pero Arenales del Sol tiene aún un enorme potencial por desarrollar. Con la colaboración entre administraciones y ciudadanía, podemos consolidarlo como un modelo de playa viva, segura, accesible y moderna durante todo el año. Porque en Arenales del Sol no solo disfrutamos del mar y el sol: también construimos comunidad. Y en ese camino, cada mejora suma… Aunque todavía queda mucho por hacer.