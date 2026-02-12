Cuando el éxito exige gobierno

España vuelve a batir récords turísticos. Las cifras de visitantes, gasto y empleo confirman que nuestro país sigue siendo una de las grandes potencias mundiales del sector. Es una excelente noticia para nuestra economía, para miles de empresas y para millones de trabajadores que viven directa o indirectamente del turismo. Pero el éxito no se gobierna solo.

El crecimiento sostenido exige algo más que titulares positivos. Sin planificación, sin infraestructuras adecuadas y sin capacidad de anticipación, los récords pueden acabar convirtiéndose en tensiones para los destinos, en sobrecarga para los servicios públicos y en incertidumbre para empresarios y trabajadores. El turismo no necesita propaganda. Necesita gestión, previsión y responsabilidad.

Y la realidad nos recuerda que el reto no es solo atraer más visitantes, sino gestionar correctamente su impacto. Cuando surgen advertencias sobre posibles colapsos en controles aeroportuarios, tensiones en infraestructuras estratégicas o problemas de coordinación entre administraciones, entendemos que el desafío no es crecer más, sino gobernar mejor ese crecimiento. Los récords no pueden ocultar las carencias de planificación.

España no compite entre comunidades autónomas, compite con países como Francia, Italia o Portugal que están reforzando su gobernanza turística, simplificando marcos regulatorios y planificando inversiones estratégicas con visión a medio y largo plazo.

Gobernar el éxito significa entender que el turismo no es una industria accesoria, sino una auténtica política de Estado. Representa en torno al 12 % del PIB, millones de empleos y una parte esencial de nuestra proyección internacional. Exige estabilidad normativa, coordinación entre administraciones y seguridad jurídica para atraer inversión.

También requiere una apuesta decidida por las infraestructuras estratégicas. Aeropuertos preparados para absorber picos de demanda, conectividad ferroviaria eficiente, puertos competitivos, carreteras en condiciones y servicios públicos dimensionados para soportar temporadas de alta intensidad. El crecimiento turístico no puede tensionar la calidad de vida de los residentes ni deteriorar la experiencia del visitante.

Igualmente, gobernar el éxito implica profesionalizar aún más el sector. La formación, la cualificación y la dignificación del empleo turístico son elementos centrales para sostener nuestro liderazgo. La excelencia no se improvisa; se construye.

Otro elemento imprescindible es la planificación estratégica. No basta con celebrar cifras récord. Es necesario diversificar mercados emisores, reforzar la resiliencia ante crisis internacionales, impulsar la digitalización y elevar el valor añadido de nuestra oferta. El liderazgo mundial no se mantiene por inercia; se consolida con reformas y visión.

España ha demostrado a lo largo de su historia que sabe transformarse cuando el contexto lo exige. Hoy el desafío no es crecer más a cualquier precio, sino crecer mejor: con planificación, con reformas y con una estrategia clara de país.

El turismo no puede depender de la inercia ni del azar. Requiere dirección política, visión estratégica y responsabilidad institucional.

Porque los récords impresionan; pero lo que realmente construye liderazgo es la capacidad de gobernarlos con inteligencia.

España no debe aspirar solo a ser el país que más turistas recibe. Debe aspirar a ser el país que mejor gestiona su éxito, el que convierte cada cifra en prosperidad sostenible, cada visitante en reputación internacional y cada temporada en una oportunidad de modernización. Ahí se decide el futuro.

Porque las grandes naciones no se miden por los récords que baten, sino por la forma en que los administran para seguir liderando el mundo.