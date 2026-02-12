Que vuelva «Repor»

Recibo un correo exprés de Anna Grimau, una de las redactoras ‘pata negra’ del programa ‘Repor’, que fue suprimido sin piedad el pasado otoño después de dos décadas de feliz singladura. Anna me cuenta las labores que realizan algunos miembros del equipo escindido: un ‘Informe semanal’ por aquí, un ‘En portada’ por allá. Sin que me lo cuente, yo he llegado a ver incluso una entradilla de ‘Plano general’ (la semblanza personal del entrevistado) realizado por una de las ex reporteras más auténticas de la casa. Todo ello me parece un disparate. Todavía les echo de menos cada domingo por la noche. Porque ‘Repor’ es insustituible, y nunca se hubiera debido permitir que ese estilo de periodismo de investigación ‘marca Sant Cugat del Vallés’ se hubiese dejado escapar por el sumidero.

Nunca es tarde para recuperarlo. Podemos considerar que lo que han hecho los responsables de la casa es darle un tiempo para descansar, con el fin de que cojan fuerzas y regresen con un espíritu todavía más combativo.

No me cansaré de repetir que ‘Repor’ era el mejor programa de televisión en su género. Ese que debía haber ganado todos los Ondas y todos los Iris. ‘Repor’ es (y hablo en presente) un programa imprescindible en una parrilla de la televisión pública. En nuestras pantallas pocas veces se vio tal grado de compromiso y honestidad en el ‘qué’ y en el ‘cómo’. ‘Repor’ nunca rehuyó los temas incómodos, y a la hora de abordarlos siempre lo hizo con valentía, del lado de la ciudadanía. Pero todo ello sin maniqueísmos. Poniendo el foco en la noticia y en el tema con el fin de que cada espectador sacase sus propias conclusiones. ‘Repor’ es imprescindible y esperamos su vuelta.