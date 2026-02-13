Entrevistas completas

Sólo citaremos a los tres últimos invitados de Página 2, Pol Guasch, Luis Landero y Espido Freire. Los tres protagonizaron unas entrevistas sustanciosas caracterizadas por el rigor, la profundidad y la inteligencia. Sin papeles de por medio, el presentador Óscar López plantea unas conversaciones en las que prima la cercanía. Los escritores agradecen que el interlocutor haya leído los libros en torno a los que gira la conversación, lo que contribuye a que el tono sea poco menos que hipnótico.

Aunque para descubrir esa magia es necesario asistir a la entrevista completa, que solamente se puede ver en RTVE Play. Qué diferente es ver el programa con los fragmentos troceados de dichas intervenciones a disfrutar de las conversaciones completas.

Estamos acostumbrados a lo picadito, a la rapidez, al tip que contiene un mensaje lo más claro posible. No en vano Página 2 logró el premio al mejor programa de entretenimiento en los últimos Premios Ondas. Para conseguirlo, lógicamente, debe imprimir un ritmo que se adecúe a los espectadores menos exigentes. Ya no se hace televisión como la que se producía hace treinta o cuarenta años, con lo bueno y lo malo que ello supone. Por suerte, contamos con una herramienta desconocida por muchos de los asiduos de programas como Página 2, a través de la cual nos es posible ver los programas como se realizaban en épocas pasadas. Con tiempo para la reflexión, con espacio para los silencios.

Les vuelvo a invitar a que disfruten de las últimas tres entrevistas ofrecidas por el programa, con Pol Guasch, Luis Landero y Espido Freire. Encontrarán lo más parecido a un producto radiofónico de excelencia realizado con los ingredientes que nos puede ofrecer la mejor televisión. Y sentirán que recuperan el espíritu de otra época que hace tiempo se esfumó.