Opinión | Tribuna
Contra el virus de la estupidez
Acabaríamos antes reconociendo algunas verdades incómodas. No mintiendo a sociedades adultas como se miente (a veces) a los niños… Con el peligro de que acaben comportándose igual.
Ahí van unas cuantas verdades incómodas: sí, es verdad que durante la crisis del covid nadie se ocupó de curar ni de prevenir nada más. Cualquiera que enfermara entonces de otra cosa, sea un sarampión o un cáncer, a efectos médicos retrocedió un año entero a la Edad Media. No es metáfora mía, saben. Me la susurró al oído un epidemiólogo el 14 de marzo de 2020.
Y sí, es verdad que había vacunas del covid que no eran del todo seguras. Para empezar, porque no eran ni vacunas propiamente dichas, aunque las llamáramos así. Eran bombas farmacéuticas de emergencia, una línea Maginot levantada a toda prisa para activar la misma respuesta del sistema inmune que una vacuna de verdad, de esas que puede llevar décadas testar y aprobar.
Pero tiene narices, con perdón, que las crisis de confianza siempre se resuelvan pagando justos por pecadores. Que fuera más fácil obligar a la gente a inyectarse vacunas inciertas contra el covid que vacunas fuera de toda duda como la del sarampión, la rubeola y otras lacras felizmente extinguidas en el mundo próspero… Hasta ahora. Sin duda, los antivacunas han sabido sacar tajada de los errores del sistema. Pero no para mejorarlo, sino para empeorarlo.
Ya ven que quien esto firma no es muy oficialista ni complaciente. Pero tengo claro que quien no vacune a sus hijos del sarampión nos está devolviendo a la Edad Media no por un año sino para siempre. Si sus hijos enferman, porque enferman. Si no enferman ellos, pero hacen enfermar a otros, porque serán como okupas de la salud ajena. Y no me vengan luego a decir que la culpa es de "esos cochinos inmigrantes que vienen aquí a traer virus que nosotros ya no teníamos". ¿Quieren que nos vuelvan a confinar a todos para no contagiarnos ni contagiar a nadie del virus de la estupidez?
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública