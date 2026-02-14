Democracia vs dictadura

─¿Sabes, Pa? Estoy detectando allá abajo un debate que yo creía muy superado hace mucho tiempo.

─No sé de qué hablas, JC. Reconozco que estoy un poco desconectado de las idas y venidas humanas. Hace tiempo que me aburren.

─Pues verás. En la Tierra se están replanteando a estas alturas cuál es el mejor sistema de gobierno.

─Pero bueno, eso estaba más que superado. Desde hace algunos siglos, en que los humanos descubrieron la democracia, se zanjó el debate.

─Eso parecía. Pero ahora están experimentando todos los inconvenientes del sistema democrático.

─Es evidente que no hay sistema perfecto. Pero ya lo dijo Churchill: la democracia es el peor sistema posible, si excluimos todos los demás.

─Eso parece. Pero ahora, la pujanza de ciertas autocracias está replanteando en muchas conciencias la idoneidad de un sistema democrático que tiene demasiadas goteras.

─Explícamelo, por favor.

─La democracia tiene su fortaleza en la separación de poderes, la libertad de los ciudadanos, la expresión de la voluntad popular, la tutela judicial, el valor de la opinión pública… Hasta los códigos de las democracias liberales son intrínsecamente buenos, como el de los derechos humanos, los derechos de la infancia, de las minorías…. Pero últimamente se está produciendo una cierta idiotización de la sociedad a través de las redes sociales y se está poniendo en evidencia que ese principio de un hombre un voto no es estrictamente adecuado.

─Eso ha sido siempre el talón de Aquiles del sistema democrático. No puede valer lo mismo el voto de un ilustrado que el de un patán desinformado y desinteresado. Pero eso constituye una debilidad intrínseca del sistema.

─Cierto. Pero es que, además, la repetición de elecciones cada cuatro años hace que los horizontes de largo plazo hayan quedado reducidos a estos cuatrienios, y parece que a la clase política le importa nada lo que se sitúa más allá de esos periodos.

─En eso, las autocracias sacan ventaja: su visión es a largo plazo, véase el ejemplo chino, cuando el primer ministro chino Zhou Enlai, durante una visita de Henry Kissinger a principios de los años 70, fue preguntado por su opinión acerca de la revolución francesa de 1789, respondió: "Es demasiado pronto para evaluarla".

─Muchas personas añoran, la "fortaleza" de las autocracias. El hecho de no tener que someterse al escrutinio electoral cada cuatro años. El poder fijar objetivos a largo plazo y que todo el país los asuma sin contestación, véase China.

─Puedo comprenderlo. Porque además estamos viendo como algunos líderes, teóricamente democráticos, están maniobrando para adoptar modos autocráticos: sin ir más lejos el señor Trump lo expresa cada día en su conducta, y parece ser que está pensando en eliminar la limitación temporal en la presidencia de Estados Unidos, lo que sería un acercamiento a lo que ya hizo el señor Putin en Rusia. Además, polarizar la sociedad entre buenos y malos y hacer que lo que una vez había sido izquierda o derecha se convierta en correcto o erróneo sin margen alguno para la discrepancia es también un camino hacia la autocracia.

─Pero me cuesta mucho entender que los ciudadanos de sistemas democráticos añoren las autocracias. Son sistemas habitualmente severos y poco permisivos, alejados de las libertades democráticas.

─Eso se puede explicar por dos motivos: La tendencia pendular de los humanos y la añoranza de lo que no se posee: Tengo libertad, pero deseo autoridad; mi sistema es autoritario, entonces añoro la libertad. Insisto, eso es muy humano.

─Se percibe especialmente en el tema impuestos: Todo el mundo desea un "estado de bienestar", pero cuando hay que sufragarlo con altos impuestos, se desea todo lo contrario.

─Pero, Pa. ¿No te parece intrínsecamente mucho mejor la peor democracia que la mejor dictadura?

─A mí sí, desde luego. La democracia ofrece ventajas claras frente a la dictadura, sobre todo en términos de libertad, bienestar y estabilidad a largo plazo. Yo destacaría especialmente la igualdad ante la ley, la existencia de mecanismos para defenderse de abusos del poder, la separación de poderes, mayor legitimidad: la gente acepta mejor las normas cuando participa en crearlas. Además, puede corregir errores: si un gobierno lo hace mal, se elige otro. Sin embargo, en las dictaduras el poder se concentra en pocas manos, se reprime la disidencia suele haber ausencia de mecanismos pacíficos para cambiar al gobernante y existe un alto riesgo de abusos y decisiones erróneas sin corrección.

─¿Entonces, como te explicas esta nueva tendencia, Pa?

─Por tres motivos, hijo: péndulo, desconocimiento y amnesia.