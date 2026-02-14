La deuda del rector Ruiz

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso interpuesto por la Universidad Miguel Hernández contra la impartición del título de Medicina en la Universidad de Alicante. Se cierra así definitivamente uno de los espectáculos más esperpénticos que ha sufrido la Universidad española en las últimas décadas por el empeño del rector de la UMH, Juan José Ruiz, en que se cerraran aulas públicas de Medicina en otra institución pública situada en su misma provincia y Comunidad, aun a sabiendas de que la fuerte demanda de esos estudios y su incapacidad para darle respuesta podía condenar a cientos de familias a recurrir a la enseñanza privada, que siempre ha tenido sus ojos puestos en Alicante, a precio de oro.

Ruiz contó para lanzar su campaña contra la Universidad de la que paradójicamente nació la suya con la complicidad absoluta del gobierno de Carlos Mazón, que llegó a comparecer ante los tribunales para darle la razón aun cuando eso suponía arrastrar por el barro el prestigio de la propia Abogacía de la Generalitat. Y entre los dos, Consell y rectorado de la UMH, sometieron a una presión indigna a la UA y a su rectora, Amparo Navarro. Era el momento, como he escrito otras veces, en que una panda de amiguetes con tanta prepotencia como escasa preparación, se comportaba como máster del Universo.

Les salió rana la operación. La Universidad de Alicante, encabezada por su rectora y apoyada por varios de sus antecesores (no todos), aguantó presiones intolerables en una sociedad moderna y democrática. Y el Tribunal Superior de Justicia zanjó de raíz el burdo intento de beneficiar a las universidades privadas a costa de la pública, con una contundente sentencia en la que los jueces tuvieron que recordar a Mazón, Ruiz y sus adláteres que su obligación primera era defender lo que es de todos, antes de lo que es de unos pocos, que tienen derecho a desarrollar su actividad, pero lo que no pueden tener es preferencia ni operar en un mercado trampeado a su favor. El Supremo, ahora, pone punto final al conflicto de forma harto expeditiva: rechazando las pretensiones del rector Ruiz sin ni siquiera perder el tiempo en estudiar los alegatos fuera de lugar de la UMH.

En lo que no puede achacarse más que a una enajenación transitoria cuyo origen debería estudiarse, el rector Ruiz utilizó durante meses las redes sociales y las ruedas de Prensa para descalificar groseramente a la Universidad de Alicante; a sus profesores, a los que llegó a tratar de incapaces; al anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que acusó de prevaricador; a los periódicos de Prensa Ibérica y especialmente a INFORMACIÓN, al que ha castigado utilizando los recursos que son de todos, no suyos; al periodista que esto firma, al que insultó gravemente en público y en privado; y a los propios jueces del TSJ, a los que se refirió poco menos que como unos “vendidos” y unos incompetentes por haber fallado contra sus deseos. De momento, caído Mazón, contra el Supremo no se ha atrevido.

Ruiz ha dicho que llegó hasta el alto tribunal, sin importarle la inseguridad que con ello generaba a cientos de familias cuyos hijos ya estaban estudiando en Alicante, ni el coste en términos económicos pero también de reputación que todo este disparate ha tenido para su Universidad, la única de las cinco públicas de la Comunidad Valenciana que no cuenta en el famoso ranking de Shanghái, por “coherencia”. Pese a lo risible del argumento, se lo voy a dar por bueno y siguiendo su mismo razonamiento le pediré que en aras de esa misma “coherencia” dimita ahora y no siga menoscabando el prestigio de la institución cuya dirección le encomendaron. Pero como sé que eso no lo va a hacer, le planteo algo más sencillo. Dada su querencia por desmelenarse en las redes, que comparezca en ellas con un mensaje de tan solo una palabra: perdón. La dignidad del magnífico cargo que representa no la va a recuperar, pero al menos por una vez habrá hecho lo que debe.