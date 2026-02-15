"Aída y vuelta" Director: Paco León Reparto: Carmen Machi, Eduardo Casanova, Miren Ibarguen

Paco León sabía que recuperar una década después de su cierre la serie Aída era una locura. Por eso derrochando imaginación y osadía decidió darle la vuelta, y rodar lo que serían los entresijos de la ficción. De este modo, como rezan los créditos, Carmen Machi interpretaría a Carmen Machi, Mariano Peña a Mariano Peña, Eduardo Casanova a Eduardo Casanova, y así sucesivamente.

La operación no hubiese pasado de anecdótica de no ser por la mordiente y la sátira que introduce su autor a cada una de las situaciones. La trama parte del momento en que Carmen Machi se niega a continuar en la ficción. A partir de ahí, ya desde la mesa italiana en la que los actores leen el guion del siguiente episodio, comienzan a sucederse las situaciones incómodas que no dejan títere con cabeza.

Paco León se atreve con temas como la cultura de la cancelación o las cláusulas de contrato en las que un actor está atado a una ficción. Lo mejor de Aída y vuelta lo encontramos cuando la película sale a la calle y comprobamos cómo se enfrentan a la fama sus actores fetiche. Como en la célebre Por delante y por detrás, lo mejor está entre bastidores.

La película Aída y vuelta es un artefacto que puede interesar más a los cinéfilos y a la crítica que a los espectadores de a pie. Pese a todo, superó sin problemas los tres millones de euros de recaudación durante las dos primeras semanas de exhibición.