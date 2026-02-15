Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas en ventaCarnaval AlicanteMascletà suspendidaOkupación San VicenteHuelga Médicos
instagramlinkedin

Opinión | Cine | Crítica

Antonio Sempere

Antonio Sempere

Por delante y por detrás

Fotograma de la película «Aída y vuelta».

Fotograma de la película «Aída y vuelta». / Mediapro/EFE

"Aída y vuelta"

Director: Paco León

Reparto: Carmen Machi, Eduardo Casanova, Miren Ibarguen

Paco León sabía que recuperar una década después de su cierre la serie Aída era una locura. Por eso derrochando imaginación y osadía decidió darle la vuelta, y rodar lo que serían los entresijos de la ficción. De este modo, como rezan los créditos, Carmen Machi interpretaría a Carmen Machi, Mariano Peña a Mariano Peña, Eduardo Casanova a Eduardo Casanova, y así sucesivamente.

La operación no hubiese pasado de anecdótica de no ser por la mordiente y la sátira que introduce su autor a cada una de las situaciones. La trama parte del momento en que Carmen Machi se niega a continuar en la ficción. A partir de ahí, ya desde la mesa italiana en la que los actores leen el guion del siguiente episodio, comienzan a sucederse las situaciones incómodas que no dejan títere con cabeza.

Paco León se atreve con temas como la cultura de la cancelación o las cláusulas de contrato en las que un actor está atado a una ficción. Lo mejor de Aída y vuelta lo encontramos cuando la película sale a la calle y comprobamos cómo se enfrentan a la fama sus actores fetiche. Como en la célebre Por delante y por detrás, lo mejor está entre bastidores.

La película Aída y vuelta es un artefacto que puede interesar más a los cinéfilos y a la crítica que a los espectadores de a pie. Pese a todo, superó sin problemas los tres millones de euros de recaudación durante las dos primeras semanas de exhibición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
  2. Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
  3. Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
  4. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  5. Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
  6. El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
  7. La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
  8. El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad

La doble cita judicial del gobierno de Barcala: de la Policía Local a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante

La doble cita judicial del gobierno de Barcala: de la Policía Local a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante

Así se ha actualizado la frontera litoral entre las provincias de Alicante y Valencia

Así se ha actualizado la frontera litoral entre las provincias de Alicante y Valencia

Vídeo | Así es la calle Foglietti de Alicante en "La calle es nuestra"

Calle Foglietti: historia y reivindicación en el corazón de Benalúa

Calle Foglietti: historia y reivindicación en el corazón de Benalúa

La despedida de Eutimio, una papelería con casi un siglo de vida en Alicante

La despedida de Eutimio, una papelería con casi un siglo de vida en Alicante

Adiós a Eutimio, la papelería que sobrevivió casi un siglo en Alicante

El certamen José María Manzanares llega a Alicante

El certamen José María Manzanares llega a Alicante

Por delante y por detrás

Por delante y por detrás
Tracking Pixel Contents