Irracionalidad y fragilidad

"La omisión de la familia Coleman" *** Autor/director: Claudio Tolcachir

No es poco llevar 20 años de gira con un espectáculo y seguir en danza como acabamos de ver en el Arniches de Alicante. Lo está consiguiendo la compañía argentina Timbre 4 que dirige Claudio Tolcachir, autor de una desquiciada comedia dramática con un carácter de teatro alternativo. Así es la aclamada y premiada La omisión de la familia Coleman.

Los actores acogen los intereses que se buscan, llevados al límite a través de la imposible convivencia entre los componentes familiares, y la absurda cotidianidad y el patetismo funcionan en esta pieza estrenada en el año 2005, provista de sus emociones universales. Pobreza, dolor, la irracionalidad y la fragilidad de las relaciones, soledad, marginación… Atípica y reconocible al mismo tiempo por un público que sintoniza con los pasajes. La abuela enferma, bajo la convincente interpretación de Cristina Maresca, mantiene ese difícil vínculo donde cada personaje aporta sus tragicómicos rasgos. La hija tiene cuatro hijos de varios padres. Tres anidan en la casa y existe una que creció alejada, que forma parte de la clase social alta. Escenifican los papeles Jorge Castaño, Juan Manuel Zuluaga, Tamara Kiper, Inda Lavalle, Miriam Odorico, Gonzalo Ruiz y Fernando Sala con preciso desparpajo, según la dirección de Tolcachir, quien detalladamente ha elaborado todo lo relativo al sencillo montaje de su propio texto con subtexto. Lo que subyace por debajo de él. Y lo que no se ve, aunque sí reside en la extraescena.

La realidad familiar se extiende a la habitación de un hospital, y los espectadores valoran favorablemente el talento y una verdad con aires de improvisación y llena de teatralidad. Las contradicciones, los miedos y deseos, el egoísmo, las disfunciones, la desesperación, la incapacidad o el dejarse llevar por las circunstancias empujan a pensar que el mundo de ayer no era de color de rosa y que el de ahora mismo es peor gracias al empeño de unos cuantos especímenes de nuestro brillante panorama nacional e internacional.