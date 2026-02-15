Opinión | En pocas palabras
Aquel portal de Elche
Alicante muda su piel constantemente. También el Portal de Elche, de actualidad por la presencia de roedores en la zona. El entorno que encontré cuando decidí habitar en él hace 35 años tiene poco que ver con el actual. Incluso el emblemático espacio central, que durante mucho tiempo había acogido la icónica estrella de Eusebio Sempere, pasó a recuperar el antiguo kiosco, que en principio albergaba una oficina de información turística. El edificio de La Aduaneta era un enorme solar. Tampoco estaba edificada la esquina con la calle Bilbao, donde hoy luce el restaurante El Portal. En la calle Manero Mollá todavía se levantaba el Hotel La Balseta, aunque a esas alturas ya estaba cerrado. Y en la zona donde han instalado los locales de moda resistió durante mucho tiempo la librería Laos.
La plaza Gabriel Miró estaba presidida por el edificio de Correos, lleno de vida a todas horas. Los correos electrónicos estaban por llegar y todavía se escribían muchas cartas. No había ni rastro de la espléndida sede del Colegio de Arquitectos. Y existían establecimientos tan pintorescos como el que regentaba José Ángel Guirao.
Pasarían tres décadas para que se crease el eje cultural de la calle San Fernando, que une el Instituto Juan Gil-Albert con la Fundación Mediterráneo y con el Colegio de Arquitectos.
Los establecimientos de ocio y restauración que acoge en la actualidad el Portal de Elche son relativamente recientes. La que no ha cambiado ha sido la ubicación del palco presidencial que se instala durante las fiestas de Hogueras.
La peatonalización de la calle Bailén ha modificado la perspectiva del Portal de Elche así como su paisanaje, que a algunos gusta y a otros disgusta. Pero en su evolución imparable el Portal de Elche y su entorno seguirán mudando la piel cada cierto tiempo. Es el sino de Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones