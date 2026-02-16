Benidorm Fest: El triunfo de un modelo de éxito compartido

Hay eventos que nacen con una estrella especial, pero solo aquellos que se asientan sobre el rigor y la visión a largo plazo logran transformar el destino de una región. Todavía con la resaca y sonando los últimos acordes de T Amaré, canción ganadora de la última edición del Benidorm Fest, la sensación que queda en nuestras calles, en nuestros hoteles y en nuestros ciudadanos y visitantes no es solo la de haber vivido un gran espectáculo musical, sino la de haber presenciado una exhibición de músculo organizativo que nos sitúa en la vanguardia global.

La excelencia en la organización ha sido la piedra angular de este éxito. Y sabemos que no es nada fácil. La fluidez y el rigor con el que se ha desarrollado el certamen reflejan una planificación meticulosa, logrando que el nombre de Benidorm brille con una luz propia que atraviesa fronteras. Hemos asistido a una producción de vanguardia, con un despliegue técnico y artístico a la altura de los grandes espectáculos internacionales, demostrando que en nuestra tierra contamos con el talento y la infraestructura necesarios para liderar proyectos de altísima complejidad técnica. Aunque nos hace falta una infraestructura permanente para seguir creciendo en este tipo de atractivos que se consolidan cada día más en el mercado del ocio.

Sin embargo, más allá de los focos y las audiencias millonarias, lo que realmente debemos poner en valor es la coordinación institucional. El engranaje entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benidorm y RTVE ha funcionado de manera ejemplar. En los tiempos que corren, proyectar una imagen de unidad y eficiencia administrativa hacia la sociedad es un activo de un valor incalculable. Esa armonía se ha extendido también a la gestión de la ciudad: Benidorm ha vuelto a demostrar una capacidad logística envidiable, acogiendo a miles de visitantes con una seguridad y hospitalidad que refuerzan nuestra reputación como destino líder, incluso en días condicionados por alertas meteorológicas que la ciudad supo sortear con solvencia.

Desde Hosbec siempre hemos defendido que la colaboración público-privada es la llave maestra del progreso. Este festival no sería posible sin la sinergia real con el sector empresarial, hotelero y la oferta complementaria. Es de admirar cómo se ha logrado integrar al tejido empresarial local en este proyecto, convirtiéndolo en un caso de éxito que debería servir de ejemplo para otras ciudades. Esta alianza es, sin duda, la clave para convertir la cultura en un verdadero motor de prosperidad económica y turística.

Gracias a una producción impecable y a una ciudad volcada con el evento, hemos proyectado una imagen de Benidorm moderna, cosmopolita y vibrante. No solo hemos celebrado la música; hemos consolidado un modelo de trabajo basado en la sinergia local y la excelencia. El Benidorm Fest ya no es solo una preselección eurovisiva; es la confirmación de que, cuando remamos juntos, somos imparables.