Opinión | ÓBITO
Cristina Escoda Santamaría
Carta de la portavoz socialista de Benidorm a su compañera fallecida Mari Luz Navarro
Querida amiga M. Luz,
¡Quien dijo que la vida era fácil! Nunca nos lo puso fácil…pero juntas hemos sabido disfrutar de ella, compartiendo muchos momentos y confesiones que siempre quedarán para nosotras, algunos mejores y otros peores, pero nuestros.
Te has ido rodeada de mucho amor, con una familia y un marido que no te han dejado sola ni un segundo. Sé que lo sabías, que eras feliz, cada vez que nos veíamos me decías lo afortunada que eras, de tener una familia tan maravillosa.
Hoy, nos dejas. Y hoy, contigo, se va un poquito de mí. Hoy no hay consuelo, pero sé que estarás bien, que es lo único que quiero.
Hoy, Benidorm está de luto, se ha ido mi amiga, pero se ha ido una persona fiel a sus valores, leal, comprometida con su pueblo, sus ideales y sus principios.
Siempre acompañándome en todas las batallas, siempre confiando en mí y dándome ese empujón cuando más falta me hacía.
Otra benidormense de corazón que nos deja, y con ella su amor a su Patrona, a su Carta de Poblament, a su Festa de Sta. Anna, a su cultura, a sus tradiciones y costumbres, nos deja su amor por el pueblo que tanto quería y al que con orgullo representaba como Concejala Socialista en la Corporación.
M. Luz, era esa gran persona con la que podías hablar y siempre escuchaba. Era honesta, noble, solidaria, bondadosa, discreta... y mil cosas más. Y todas buenas.
Benidorm, el pueblo que te vio nacer, sabes que no te olvidará nunca, y yo aprenderé a vivir sin ti, no sé cómo se hace, pero lo haré.
Has dado una lección de vida amiga, estoy muy orgullosa de ti, sabes que te quiero y que en la soledad de la noche seguiré pidiéndote consejos como siempre.
Que la tierra te sea leve compañera y amiga.
Cristina Escoda Santamaría
Secretaria General del PSPV-PSOE de Benidorm
y Portavoz del Grupo Municipal Socialista
