Jugando al trivial

Está claro que Egoitz Txurruka, Txurru, ejerce con mayor tino que Pepe Navarro conduciendo el nuevo concurso ‘Trivial Pursuit’, que se suma en la parrilla de TVE a los míticos ‘Cifras y letras’ y ‘Saber ganar’. En 1992 tuve la oportunidad de concursar en ‘Juguemos al Trivial’, en esa misma cadena, que lo emitía los domingos por la tarde. Recuerdo la desgana con la que aquel presentador despachó la grabación. Y eso que contaba con dos buenos guionistas para arropar la función, Yolanda García Serrano y Ángel García.

Como prueba final había que llenar el tablero con una palabra larga, cuyas letras formaban una circunferencia. A medida que se acertaban las preguntas iba apareciendo una de esas letras sobre el tablero de juego. La palabra oculta era ‘perpendicularmente’, y no la olvidaré en la vida. De haberla pronunciado, habría obtenido el premio del programa, consistente ni más ni menos que en una vuelta al mundo para dos personas. Pasando por los lugares más turísticos del planeta. Una experiencia que, completa o troceada, en la actualidad está al alcance de muchos, pero que hace 34 años, en el año de la Expo de Sevilla, se veía como una posibilidad un tanto remota.

No culparé a Pepe Navarro de mi falta de reflejos, pero desde luego que su actitud tampoco ayudó mucho a alcanzar el objetivo. Ni que decir tiene que como premio de consolación viajé ese otoño a Sevilla a realizar mi vuelta al mundo en versión parque temático. Pabellones como el de Chile, Canadá, Japón o el propio Vaticano resultaron grandiosos. Todo ello condimentado por una programación cultural en donde se tiró la casa por la ventana, destacando una oferta teatral al nivel de la madrileña.

Además, al contrario de lo que sucedería ahora, en aquellos momentos yo no tenía con quién dar la vuelta al mundo. Y eso me consoló.