Otra puntada con hilo

Tras décadas de abandono, la calle Clara Campoamor en Carrús Este por fin empieza a dejar atrás su imagen de baches, aceras rotas y problemas de drenaje. En pocos días, los vecinos podrán caminar por un tramo de 110 metros lineales completamente rehabilitado, equivalente a más de 2.000 metros cuadrados de espacio urbano, un tramo que durante años fue objeto de reclamaciones sin respuesta. La intervención llega gracias al compromiso del alcalde, Pablo Ruz, que se ha convertido en el gestor capaz de resolver otro problema histórico que gobiernos anteriores dejaron pendiente.

Como siempre, el autor de esta glosa periodística ha recorrido la calle -y los lectores ya lo saben, porque me los encuentro en y me preguntan- y ha hablado con los vecinos. Sus opiniones son claras: están satisfechos.

Algunos resaltan la mejora en la movilidad para personas mayores y familias con niños; otros celebran que los baches hayan desaparecido y que ahora las aceras sean transitables y seguras. Todas las respuestas tienen matices distintos, pero coinciden en un punto fundamental: por fin se ha atendido una demanda histórica largamente ignorada.

La calle Clara Campoamor no es solo un espacio físico; su nombre tiene un valor simbólico que conecta a los vecinos con la historia de España y con la lucha por los derechos civiles. Clara Campoamor, nacida en Madrid en 1888, fue abogada y política pionera que defendió incansablemente los derechos de las mujeres.

Su figura es especialmente recordada por su papel decisivo en la consecución del sufragio femenino en 1931. En medio de resistencias políticas, Campoamor convenció a la mayoría del Parlamento de que las mujeres debían tener derecho a voto, convirtiéndose en un referente de igualdad y valentía que hoy inspira a quienes recorren esta calle.

Además de su labor como diputada en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Clara Campoamor escribió libros y artículos defendiendo la educación, la igualdad jurídica y la emancipación femenina. Su firmeza y claridad en la defensa de los derechos individuales la convirtieron en un icono de la historia española. Que su nombre identifique hoy esta calle en Elche es símbolo de la lucha por la igualdad y, también, de la esperanza en que los problemas que afectan a la comunidad pueden tener solución.

La reparación de este tramo no ha sido rápida ni sencilla. Durante años, los vecinos denunciaron el deterioro constante de la vía: baches que hacían imposible caminar, aceras irregulares que obligaban a sortear obstáculos, problemas de drenaje que dificultaban incluso las tareas más cotidianas.

Las reclamaciones ante el Ayuntamiento de Elche se encontraron con promesas incumplidas y respuestas parciales, generando frustración en la comunidad. Vecinos de Carrús Este recuerdan que anteriores gobiernos municipales, especialmente aquellos liderados por formaciones de izquierdas, no supieron o no quisieron atender un problema evidente. Durante décadas, la calle fue testigo de la inacción y del abandono, reflejando un patrón que se repite en varias zonas históricamente olvidadas de Elche.

En este contexto, la intervención del alcalde, Pablo Ruz, ha sido decisiva. Desde su llegada al Ayuntamiento, Ruz ha mostrado un compromiso claro con la mejora de la infraestructura urbana y la atención a las demandas históricas de los barrios. La obra en la calle Clara Campoamor no es solo un asfaltado: incluye renovación completa del pavimento, adecuación de aceras y mejoras en el drenaje, medidas que aseguran que la calle sea funcional y segura para todos.

El contraste con la gestión anterior es evidente. Mientras administraciones pasadas acumularon promesas sin cumplir y estudios interminables, el actual equipo municipal apostó por soluciones rápidas y efectivas. Los vecinos, como he comprobado personalmente, reconocen que finalmente se ha atendido una necesidad básica que llevaba años esperando respuesta. Y lo más importante: en pocos días la obra estará terminada, cerrando un capítulo largamente pendiente en la vida del barrio.

Carrús Este refleja en pequeño la historia más amplia de muchas ciudades españolas: barrios densamente poblados que, pese a su contribución económica y social, han sufrido históricamente la falta de inversión y atención por parte de distintos gobiernos municipales. La experiencia reciente demuestra que la gestión eficiente requiere no solo planificación, sino voluntad política y compromiso con la ciudadanía.

Desde un punto de vista político, la actuación de Pablo Ruz evidencia cómo la gestión local puede revertir problemas estructurales ignorados durante años. Cada bache eliminado, cada acera nivelada, cada intervención concreta representa una mejora tangible en la movilidad, la seguridad y la percepción de cuidado institucional. La labor del alcalde trasciende lo administrativo: es una reivindicación del derecho de los vecinos a habitar un entorno digno y funcional.

El simbolismo histórico de la calle ofrece un mensaje adicional. Clara Campoamor, cuyo nombre identifica esta vía, defendió la justicia, la igualdad y la participación cívica en una época de profundas resistencias. Hoy, la reparación de la calle puede leerse como un eco moderno de esos principios: el reconocimiento de la voz de los ciudadanos, la atención a sus necesidades y la convicción de que la acción política debe traducirse en resultados concretos y palpables.

La reparación de los 110 metros lineales de la calle Clara Campoamor no es solo una obra de pavimentación. Es el cierre de una etapa de reclamaciones vecinales, la evidencia del impacto positivo de una gestión política decidida y el homenaje a una de las figuras más relevantes de la historia española. Tras años de promesas incumplidas y gestiones insuficientes de gobiernos anteriores, finalmente Pablo Ruz ha logrado dar respuesta a un problema sistémico que parecía eterno.

Para los vecinos de Carrús Este, la calle Clara Campoamor deja de ser un símbolo de abandono y se convierte en un ejemplo de que, con voluntad y decisión política, las reivindicaciones históricas pueden transformarse en soluciones reales. Como bien dijo Clara Campoamor, "no hay democracia sin participación política de las mujeres".

Esa frase resume la importancia de la justicia, la igualdad y la participación, valores que hoy resuenan en esta calle recuperada para los ciudadanos de Carrús Este. Como les digo, otra puntada con hilo. Hasta pronto.