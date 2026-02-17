La noche de aquel diciembre de 1853 en el que Elche fue sepultada por las aguas

La catástrofe que sufrió la antigua villa de Elche en los días 6 y 7 de diciembre de 1853 no puede entenderse únicamente como un episodio de lluvias extraordinarias, sino como uno de esos momentos decisivos en que la naturaleza irrumpe con tal violencia que altera el curso ordinario de la vida de una ciudad y deja tras de sí una huella que tarda generaciones en borrarse. Aquel temporal no solo destruyó casas y cosechas: quebró la seguridad de una población entera, transformó su territorio y sumió a sus habitantes en una experiencia colectiva de miedo y desamparo difícil de imaginar hoy.

La tarde del día 6 comenzó con una lluvia débil que apenas despertó inquietud. El cielo, sin embargo, se fue oscureciendo progresivamente y el ambiente adquirió un carácter extraño y opresivo. Al caer la noche, la tormenta descargó con una violencia inusitada. Durante cerca de catorce horas la lluvia cayó sin descanso, acompañada de granizo, relámpagos continuos y truenos que sacudían el aire como detonaciones. El agua se acumulaba en calles y tejados, el granizo formaba capas espesas en patios y terrazas, y las corrientes empezaron a arrastrar cuanto encontraban a su paso.

La rambla creció súbitamente y los barrancos, acequias y canales no pudieron contener el caudal. Un torrente de agua y lodo descendió desde la parte alta de la población, invadiendo calles y penetrando en las viviendas con una fuerza irresistible. En algunas zonas el nivel del agua superó los dos metros, anegando sótanos, derribando puertas, arrastrando muebles, depósitos de aceite y enseres domésticos. El estruendo de los derrumbes se mezclaba con el rugido de las aguas mientras los vecinos huían en la oscuridad, incapaces de prestarse ayuda unos a otros.

El Arrabal de Santa Teresa ofrecía al amanecer una imagen particularmente desoladora: viviendas arrancadas desde sus cimientos, calles convertidas en barrancos y edificios enteros reducidos a ruinas. El desplome de un tramo de la antigua muralla agravó aún más la situación al permitir la entrada de nuevas avenidas de agua en el interior de la villa. El miedo se extendió entre los habitantes, que pasaron la noche entre gritos, oraciones y escenas de angustia que las crónicas describen como estremecedoras.

Cuando la tormenta remitió comenzó a conocerse la verdadera magnitud del desastre. El balance resultó devastador. Centenares de viviendas habían quedado destruidas o en estado ruinoso; el recuento final superó las trescientas sesenta casas derrumbadas en distintos barrios de la ciudad. En el Arrabal de Santa Teresa se contaron más de un centenar de edificios arrasados; en el de San Juan, otro número similar; y en el centro urbano, donde se creían más sólidas las construcciones, numerosas casas aparecían agrietadas o a punto de venirse abajo. Conventos, iglesias y edificios públicos sufrieron daños graves, y muchas familias quedaron de un día para otro sin hogar.

Sin embargo, la tragedia alcanzó su mayor intensidad en el Camp d’Elx, base fundamental de la economía ilicitana. El desbordamiento de las aguas transformó el paisaje agrícola de manera radical. En Algorós, las avenidas destruyeron bienes y arrancaron olivos y frutales; en Algoda desaparecieron puentes, caminos y sementeras; en Daimés y El Derramador se perdieron cientos de higueras, viñedos y viviendas rurales; en Atzavares y Asprella las corrientes rompieron acequias y abrieron profundas zanjas en la tierra; el canal quedó completamente inundado y sus habitantes hubieron de refugiarse en las azoteas con sus animales para evitar que perecieran ahogados; en Les Vallongues la devastación fue casi absoluta, con millares de árboles desaparecidos y propiedades enteras reducidas a terrenos improductivos. Más de sesenta mil tahúllas de cultivo —miles de hectáreas en términos actuales— quedaron anegadas durante días, convirtiendo huertos fértiles en extensiones de lodo y piedra.

Las escenas vividas durante aquellas horas revelan tanto la magnitud del desastre como la resistencia de la población. Vecinos que se internaban en las corrientes para rescatar a quienes quedaban atrapados, familias refugiadas en los tejados esperando auxilio, hombres que arriesgaban la vida para salvar a niños arrastrados por el agua, sacerdotes y voluntarios que acudían desde localidades cercanas con provisiones para los supervivientes. A pesar de la violencia del fenómeno, las víctimas mortales no fueron numerosas durante la inundación, pero los derrumbes posteriores causaron nuevas tragedias y prolongaron el sufrimiento de la población.

El temporal llegó, además, en un momento especialmente crítico. Tras años de sequía, los habitantes de Elche esperaban una cosecha que aliviara su situación económica. La tormenta destruyó en una sola noche esa esperanza. Las tierras quedaron arruinadas, las infraestructuras de riego inutilizadas, el ganado perdido y los medios de subsistencia gravemente comprometidos. Muchas familias se vieron privadas de todo recurso, y la miseria se extendió con rapidez.

Se organizaron colectas, se movilizaron ayudas y se promovieron suscripciones públicas para socorrer a los damnificados. La prensa difundió la magnitud de la tragedia y la Iglesia movilizó redes de caridad para atender a los más necesitados. Pero la reconstrucción fue lenta y penosa. Durante años permanecieron visibles los efectos del desastre en el paisaje urbano y rural, y la recuperación económica resultó difícil en una sociedad que dependía casi por completo del equilibrio del sistema agrícola.

Más allá de las cifras y de los daños materiales, lo ocurrido en diciembre de 1853 reveló con crudeza la fragilidad del equilibrio sobre el que se sostenía la vida de la villa. Elche, acostumbrada a luchar contra la sequía y las dificultades del medio, descubrió de pronto que la abundancia de agua podía resultar tan devastadora como su ausencia. Aquella noche la ciudad comprendió que su prosperidad dependía de fuerzas que escapaban por completo al control humano.

El recuerdo de la inundación permaneció durante décadas en la memoria de los habitantes como uno de los momentos más difíciles de su historia. No fue solo una tormenta excepcional, sino una experiencia colectiva que transformó la percepción del territorio y de la propia seguridad. Elche sobrevivió, reconstruyó sus casas y volvió a cultivar sus campos, pero la ciudad que emergió de aquella tragedia ya no era la misma. Bajo la apariencia de normalidad quedó la conciencia silenciosa de que, en una sola noche, la naturaleza había estado a punto de borrar el fruto de generaciones enteras.