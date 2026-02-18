Opinión | Tribuna
Altabix: residència d'avis o traster de majors
És increïble que en 2026 encara estiga sense resoldre el tema de la Residència d'Altabix, que gestiona una empresa privada amb la concessió caducada des de fa anys.
Els problemes que s'estan donant en aquest centre són coneguts des de fa molt de temps. Les denúncies dels familiars han estat constants. El tracte a les persones allà ingressades deixa molt a desitjar. Les insuficiències en les cures, l’alimentació, etc. són notòries. Es podria dir que, des que la concessió va vèncer el 2022, ha anat fins i tot a pitjor.
La plantilla per atendre les persones ingressades és insuficient. Màxime quan es tracta de persones que, en molts casos tenen grans dificultats de mobilitat, discapacitat mental, etc.. Cal entendre-les millor i tractar-les d'acord amb les seves condicions. La falta de personal repercuteix directament en l’atenció que reben les persones ingressades.
Des de CC.OO. Pensionistes venim reclamant des de fa anys una solució integral a aquesta problemàtica. Ho férem amb el Botànic i ho venim fent ara. És lamentable que des del PP i Vox, quan estaven en l'oposició a Elx, criticaven la situació i exigien solucions i, ara, quan governen aquí i en la Generalitat siguen incapaços d'aportar milloores adequades i ràpides. L'Ajuntament hauria d'exigir a Conselleria un canvi radical en aquesta residència. És frustrant que la Consellera, en la seva visita que ha fet aquest dimecres a Elx, no haja aportat cap proposta de millora i que ni PP ni Vox l'hagen reclamat.
Saludem la resolució del Sindic de Greuges en la qual demana una intervenció immediata per garantir l'atenció adequada, en resposta a la legítima reclamació dels familiars, què tant l’Ajuntament com la Conselleria estan desatenent. Però, des de CC.OO. volem deixar clar que la solució passa per la reversió total d'aquest centre a la gestió pública. Per a nosaltres és l'única garantia que les coses canvien a millor en aquest centre.
Creiem que va ser un error, al seu dia, privatitzar aquestes residències públiques per al que foren gestionades per sectors empresarials amb ànim de lucre. Fer negoci amb les necessitats dels més grans ens sembla repugnant i a la vista hi ha els seus resultats.
I, d'altra banda, exigim que, des de l'Ajuntament, s'inste a la Generalitat a ampliar el nombre de centres d'assistència públics per a gent gran i persones discapacitades. És urgent disposar de més places davant la forta demanda (aquests dies es parlava que quasi mil persones podien estar a l'espera d'una d'elles) i el continu creixement de centres privats, amb preus prohibitius, ens dóna la prova de la seua necessitat a Elx.
L'Ajuntament ha de defensar els interessos de les persones majors davant una Generalitat que sembla insensible cap a elles. Posar-se al seu costat és el mínim que pot fer davant d'un col·lectiu tan important i tan necessitat i al què, a més, li van prometre solucions i no més dilacions.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- Un alicantino necesitaría 3.600 euros de sueldo para pagar el alquiler sin apuros
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua
- Milagro junto al Liceo Francés en El Campello