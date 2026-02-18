Cine y literatura

Adaptar la novela de Sara Mesa Un amor suponía un reto que Isabel Coixet aceptó encantada dado que su protagonista femenina atraviesa unas circunstancias que la convertían en un personaje idóneo para el universo de la directora. Versión española sentó a la mesa a Coixet y Sara Mesa y lo que salió de ahí fue uno de los encuentros más hermosos de la temporada. Pura pedagogía. Reflexión honda. Confrontar los mundos de la ficción desde el punto de vista literario y audiovisual siempre resulta apasionante. Cuando se trata de una novela "con carne y misterio", como es el caso, todavía más. El encuentro se emitió a la una de la madrugada del domingo, pero a los espectadores pacientes seguro que les mereció la pena trasnochar más de la cuenta. La charla abordó los pequeños detalles de puesta en escena y las decisiones que hubo de tomar Coixet a la hora de plasmar el perfil de cada uno de los personajes, así como el modo de cerrar la historia, al que añadió una coda muy personal.

Conversaciones así hacen la televisión más grande y demuestran hasta qué punto puede ser poderosa a la hora de instruir deleitando. Durante la presente temporada se estrenan dos remakes de películas míticas como Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, a cargo de Fernando González Molina, y de La caza de Carlos Saura, a cargo de Pedro Aguilera. Sería muy conveniente que en su día también se trazaran los paralelismos entre la versión original y la que se ha rodado cincuenta años después. Las opciones a la hora de afrontar temas con enjundia son infinitas. Sólo hacen falta equipos como el comandado por Félix Piñuela que las saquen adelante. Con el buen gusto y el tino que acostumbran.