Las noticias de Cuatro

Me gusta seguir los informativos de Cuatro a mediodía. A pesar de que Mediaset ha decidido unificar los platós de 'Noticias Cuatro' con los de 'Informativos Telecinco', ambos conservan su esencia, sus formas y sus líneas editoriales. Me gusta el trabajo que realizan en el plató, junto a Alba Lago, los distintos redactores que en algunos tramos lo comparten con ella. A lo largo del informativo, desfilan por el mismo Lidia Camón, Álvaro Berro, Cristina Montalvo o Nuria Seró, que se encarga de la cada vez más seguida información meteorológica.

Es cierto que a estas alturas todos los informativos son ágiles y veloces. Pero ‘Noticias Cuatro’ marca la diferencia en que da la impresión en que no se centra tanto como los demás en la agenda política. Por supuesto que cuentan con precisión lo que es obligatorio contar, pero no se detienen en ello como si fuese lo más relevante. Le conceden el espacio necesario, pero sin abrumar como por ejemplo pueden hacerlo sus homónimos de La Sexta.

‘Noticias Cuatro’ se emite a las dos de la tarde, una hora antes de los de Antena 3, La 1 y Telecinco, y al mismo tiempo que todos los informativos autonómicos, lo que supone una alternativa a todos ellos. Alba Lago sabe transmitir con precisión unos contenidos sobre los que cada uno de los periodistas van al grano. El sumario de cada edición es tan variado que sus 45 minutos de duración no pesan.

Nacho Abad, telonero con su programa ‘En boca de todos’, se siente orgulloso de los datos de audiencia que consiguen y anuncia al acabar su formato anuncia con calificativos elogiosos la llegada de Alba Lago, “que presenta el mejor informativo de nuestra televisión”. Las comparaciones son odiosas. Pero es verdad que ‘Noticias Cuatro’ roza la excelencia. Ojalá continúe así por mucho tiempo.