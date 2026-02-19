Vuelta al pasado

Hace unos días el diario Levante- EMV de Valencia informaba sobre la increíble circunstancia que se ha producido en el céntrico barrio valenciano de Velluters, conjunto de calles muy próximas al lugar donde se encuentra el Ayuntamiento de Valencia y de algunos de los museos más importantes de la capital de la Comunidad Valenciana. Es esta una zona que durante años fue considerada el barrio chino de Valencia con numerosos locales y pisos dedicados a la prostitución y al tráfico de drogas.

Desde los años 50 y hasta entrado el presente siglo, el barrio del El Pilar fue, como digo, la principal zona de prostitución de Valencia realizada en pisos situados en bloques muy deteriorados y en toda clase de locales con varias denominaciones. Aquella situación cambió con el cierre paulatino de los locales, la retirada de licencias y el cierre de los pisos por la policía. El cambio fue significativo. Por primera vez desde hacía más de medio siglo se pudo caminar por las calles de Velluters así como por el cercano barrio de Ciutat Vella con cierta tranquilidad.

Estos dos barrios de Valencia han sido, en los últimos años, foco de conflicto por el cambio generacional y social que ha habido en él. Los autodenominados sindicatos de inquilinas se han dedicado todo este tiempo a tratar de expulsar a los extranjeros que hayan pretendido vivir no sólo en estos dos barrios que he citado, muy degradados hasta un pasado muy cercano y que a duras penas han podido sostener una apariencia de normalidad dejando atrás la delincuencia generalizada de otro tiempo, sino sobre todo en el barrio de Ruzafa, conocido como el Soho valenciano, barrio que ya es el centro de Valencia y en el que se respira un aire calmado, cosmopolita y cultural gracias, en una importante manera, a los extranjeros que residen en él ya sea de forma temporal o indefinida. Es decir, que gracias a la llegada de extranjeros, sobre todo de Europa, Canadá y EE UU, los hasta hace no muchos años barrios degradados por el tráfico de drogas y locales de prostitución de toda clase del centro de Valencia se han convertido en calles seguras en las que los niños pueden ir caminando solos al colegio y las mujeres pasear a cualquier hora del día o de la noche. El ejemplo más claro es el de Ruzafa.

Pero, ¿cuál es esa noticia de la que daba cuenta el diario Levante-EMV a la que me he referido al principio?: la vuelta de la prostitución callejera al barrio de Velluters. En un edificio de una de sus calles desde hace semanas se forma todos los días una fila de hasta 150 metros formada por hombres esperando para poder subir a un piso donde, de nuevo, se ejerce la prostitución. Esta es la consecuencia, por un lado, de una dejadez y, por otro, de la búsqueda de un culpable a un problema español. Dejadez porque por parte de las autoridades municipales de los últimos 30 años no se ha sabido prever la necesidad de vivienda que iba a tener la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Se pueden contar con los dedos de una mano las promociones de vivienda pública que se hicieron durante los gobiernos municipales de izquierda a lo que hay que sumar la paralización de visados y permisos municipales para construir nuevas promociones y bloques de vivienda. Era tal el pánico que tuvieron los responsables de izquierda que ante la más mínima protesta de un grupo de diez o doce personas con una pancarta en contra de que se construyera un bloque de viviendas en uno de los muchos solares vacíos que hay en Valencia para que se paralizara el proyecto. Y por otro lado, se ha buscado en el exterior, es decir, en la llegada de extranjeros que quieren vivir y trabajar en Valencia o realizar estudios especializados universitarios a los culpables perfectos del problema de la vivienda.

DOS MUJERES EJERCIENDO LA PROSTITUCION EN BARCELONA. Barcelona 20-09-2022 Barcelona. Tema sobre clients de la prostitució: malgrat tothom sap que el 80%-90% de la prostitució són dones en explotació sexual, són es sosté d'aquesta indústria milionària. Dones exercint la prostitució a la font de la tortuga, Sant Antoni. AUTOR: MANU MITRU. SEXO. PROSTITUTAS. EXPLOTACION SEXUAL. TRATA DE BLANCAS / MANU MITRU / EPC

Los autodenominados sindicatos de inquilinos llevan años echando la culpa de la vivienda en Valencia a los turistas pero nunca he escuchado a sus representantes pedir explicaciones al partido político que gobierne en su ciudad sobre la inexistencia de vivienda social. Y además se da la paradoja de que para estas asociaciones de inquilinos los extranjeros culpables son los europeos nunca los sudamericanos o africanos que vienen a Valencia para trabajar o también estudiar. Ya se sabe que la extrema derecha (y no tan extrema) culpabiliza a los inmigrantes que llegan para trabajar de los problemas que tiene España mientras que para los nacionalistas de izquierda la culpa es de los europeos.

La consecuencia se veía venir. Ante la incapacidad de ciertos y ciertas responsables municipales de generar un parque de vivienda pública y el odio (se le puede llamar así) de una parte minoritaria de la población local a los turistas y extranjeros, los peores años de la prostitución en el centro histórico de Valencia se han beneficiado de este caos perfecto, regresando a sus calles escenas lamentables que creíamos desaparecidas.