Opinión | El ángulo
Te voy a hacer la autocrítica
En el PSOE se ha levantado la veda de la unanimidad. Lo curioso es que casi nunca coincide el momento de la crítica con el de la responsabilidad compartida, la primera suele llegar cuando se pierde y la segunda desaparece justo entonces.
Las derrotas consecutivas en Extremadura y Aragón han abierto el debate interno sobre la dirección federal, la estrategia electoral y la supuesta desconexión entre Madrid y los territorios. Siempre hay un punto de razón en esas críticas, pero también un riesgo evidente de convertir el análisis político en ajuste de cuentas.
No todas las derrotas responden a la misma lógica ni a los mismos errores, gobernar durante años desgasta, los ciclos políticos existen y la fragmentación parlamentaria convierte cualquier elección en un encaje de diferentes y no siempre compatibles. Pero reconocer eso exige menos titulares y más reflexión, y esa no ha sido la actividad favorita de la política contemporánea.
En ese contexto, la decisión de Pedro Sánchez de mantener el calendario electoral previsto se interpreta de dos maneras, o como obstinación personal o como coherencia institucional. La decisión tiene algo de las dos cosas, y si funciona, esta perseverancia suele parecer liderazgo y cabezonería cuando no.
Alrededor de este debate orbitan voces conocidas del partido, cada una con su propia biografía política y, naturalmente, con sus propios intereses. Hay quienes apelan a la tradición del partido como garantía de estabilidad, quienes reclaman mayor autonomía territorial y quienes consideran que el problema es de cambio de líder. En ese clima, las desafortunadas declaraciones del ministro Óscar López al referirse a Javier Lambán han añadido más ruido que contenido al debate. En un partido con larga memoria interna, los errores verbales no se olvidan rápido, y menos cuando afectan a dirigentes que ya no pueden defenderse. La política española perdona casi todo menos la imprudencia innecesaria.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es quién tiene razón en la discusión interna sino cómo se produce esa discusión. La democracia interna no consiste en competir por ver quién critica con más contundencia a la dirección cuando llegan malos resultados. Consiste en debatir con honestidad y, sobre todo, en mantener la lealtad política cuando otros candidatos se enfrentan a elecciones difíciles. Porque mientras unos discuten el rumbo del partido, otros compiten por las elecciones en Castilla y León o en Andalucía. Y ahí la crítica pública, dosificada sin cautela, se convierte en el mejor argumento de los adversarios. La autocrítica es necesaria, la deslealtad, no.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales