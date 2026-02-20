También nosotros lo lograremos

"En la Unión Europea, en la cuestión de los refugiados, nos enfrentamos a lo que es el mayor reto del que he sido testigo durante mi mandato. Ya hemos superado toda una serie de retos -desde la crisis financiera a la crisis económica, pasando por la crisis del euro- pero pienso que tenemos una enorme tarea por delante y ahora es cuando se va a ver si Europa está a la altura de las circunstancias". Las palabras son de Ángela Merkel, en la rueda de prensa del verano de 2015, subrayó su oposición a quienes convocan manifestaciones con sus cánticos de odio, días antes en la ciudad sajona de Heidenau se produjeron graves disturbios de corte racista contra un centro de primera acogida de refugiados, "No hay tolerancia con quienes cuestionan la dignidad de otras personas".

Poco antes, en Austria, se encontró un camión frigorífico en la autopista con decenas de refugiados muertos por asfixia. La inmigración se había trasladado del Mediterráneo al Oriente europeo, ya no solo procedían de los Balcanes occidentales, de Túnez, Libia; sino también de Afganistán, Irak, Irán, Siria etc.

A partir de entonces y mientras Orbán levantaba en Hungría una valla fronteriza de casi 200 km la canciller alemana tomó la decisión del 5 de septiembre de 2015 dando la bienvenida a cientos de miles de refugiados a Alemania y legalizando a los que pedían asilo, "si tenemos que disculparnos por mostrar una cara amable en situaciones de necesidad entonces este no es mi país", dijo, "Europa son aquellos que se encuentran en la estación de tren de Múnich y saludan y aplauden a los refugiados", "de una manera u otra lo lograremos".

Sus conclusiones tras superar la gran oposición con que se encontró, incluso en su propio partido y socios de gobierno, fueron subrayar la importancia de los acuerdos con Turquía o África con los Estados origen o tránsito de la inmigración; Europa debía y debe proteger sus fronteras potenciando Frontex; nadie abandona su hogar frívolamente; y cuarto por último "Alemania es un país de inmigración nuestro desarrollo demográfico y la falta de mano de obra cualificada hacen que la inmigración regular resulte indispensable". Merkel se enfrentó a sus aliados permanentes de la socialdemocracia bávara (CSU) y ganó en las urnas a la extrema derecha alemana (AfD).

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha decidido regularizar, dar papeles, a los residentes irregulares en España que superan probablemente el medio millón de personas. "Por lo tanto, no tienen los mismos derechos que tú y tampoco pueden cumplir con las mismas obligaciones", escribió Sánchez el pasado día 5 en un artículo en el New York Times, explicando las razones por las que occidente necesita a los inmigrantes.

Barcelona. 17/07/2025. Sociedad. Manifestación antiracista y antifascista en Barcelona después de lo sucedido en Torre Pacheco y del auge de la extrema derecha. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, antirracismo, antifascismo, fascismo, racismo, regularización, migración, papeles, manifestación, inmigrante, inmigración, protesta, reivindicación, Torre Pacheco, Plaza Idrissa Diallo, Plaza Sant Jaume / Marc Asensio Clupes / EPC

El tema ha levantado polémica y ha sido contestado desde el mismo periódico norteamericano, advirtiendo varios articulistas invitados de la reacción populista y anti islamista que puede provocar. Sin duda la mayor y más dura respuesta, sin citar a Sánchez, ha sido la del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en su discurso ante la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, "la civilización occidental se asienta sobre un pilar fundado en el nacionalismo étnico y religioso, una soberanía rígida respaldada por fronteras rígidas y un celoso desprecio por la cooperación internacional.

En su discurso, condenó una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos". Es la doctrina parafascista de Trump, que ya el año pasado expuso en Munich, su vicepresidente JD Vance, pero cuidando más las formas, y aplaudida por los Vox europeos.

En "El Times", una columna habitual, del NYT, Amanda Taub habla de "La solución española a la inmigración". More in Common, un grupo de investigación política que estudia la polarización en Estados Unidos y Europa, ha presentado datos que dan a entender que el apoyo público a la inmigración suele basarse en dos cosas: la gente debe creer que la inmigración está bajo control y que los migrantes contribuyen a la economía y a los intereses nacionales; y si la gente confía que el gobierno tiene sus fronteras bajo control, aceptará altos niveles de inmigración.

España cuenta además con la ventaja de que la mayoría son de origen latinoamericano con la misma lengua, religión, y cultura similar. También nosotros lo lograremos. Esto forma parte de la autonomía política, no sólo en Defensa, que necesita la Unión Europea.