La máscara del Zorro

¿Existió realmente el personaje de El Zorro, ese héroe de la Alta California que oculta su identidad de aristócrata novohispano bajo un antifaz y una capa en su lucha contra la injusticia y la opresión? Porque no me digan que las historias de dobles identidades no nos fascinan. Cómo no enamorarse de ese Clark Kent tímido y discreto que se quita las gafas y es el hombre más poderoso del universo. Ese Bruce Wayne multimillonario que se convierte en Batman para defender Gotham tras la sombra de un murciélago.

Ese Peter Parker con poderes arácnidos y una máscara que lo convierte en Spiderman. Ninguno de estos personajes de aventuras tuvo un alter ego de la vida real, pero lo cierto es que El Zorro parece haberse inspirado en un bandolero mexicano llamado Joaquín Murrieta que vivió hace 175 años en la California de la fiebre del oro. Lo llamaban el Robin Hood de El Dorado, y defendía los derechos de los mexicanos frente a la discriminación y el racismo estadounidense (a Bad Bunny le habría molado este tío, desde luego). Tuvo un enfrentamiento con el capitán Harry Love, que dijo haberle decapitado y mostró su cabeza para cobrar la recompensa… pero la leyenda decía que en realidad se trataba de otro bandolero y que Love nunca pudo atraparle.

Alguna de estas historias inspiró al periodista americano Johnston McCulley a crear el personaje de don Diego de la Vega hace más de cien años, convertido en El Zorro con su característico atuendo negro. De hecho, la historia sobre Murrieta aparece en la película de 1998 que lanzó al estrellato a Antonio Banderas, cuya interpretación del enmascarado nos deja una lectura interesante: al final, lo que importa no es quién hay tras la máscara, sino los ideales que defiende y los éxitos que logra para el pueblo.

En la nueva aventura que este sábado nos trae nuestra liga favorita, no tengo ni idea de quién será el héroe del partido. En el enfrentamiento clave contra un rival directo como Hestia Menorca, lo mismo toma el mando nuestro MVP Kevin Larsen que vemos a Eddy Polanco echarse el equipo a las espaldas para anotar en el momento más crítico.

Kevin Larsen protege la bola durante el último triunfo en el Centro de Tecnificación de Alicante. / Pilar Cortés

Sander Hollanders dio muestras en su debut de que tiene madera para desenvainar la espada siempre que sea preciso, y no me extrañaría que Mike Torres demostrara un día más el peligro que tiene en la dirección de juego. No pierdan de vista a Mwema y el tiro de tres que fabrica desde cualquier rincón del parqué… quizá vuelva a ser el día de Álex Jordà para tirar del carro cuando los menorquines aprieten. Da igual quién lleve la máscara este sábado, con tal de que podamos cerrar la jornada haciendo una zeta de tres victorias consecutivas para el Lucentum. No se lo pierdan: el Zorro vive.