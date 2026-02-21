Alicante no es un accidente, es el modelo del PP

Que uno se reparta con sus amigotes viviendas pagadas con el dinero de todos es un escándalo por sí solo, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de la primera promoción de vivienda protegida construida en 20 años en Alicante. Pero lo sucedido en este caso va más allá: cuenta con el agravante de que ha sido posible gracias a la desregulación consciente del Consell de la Generalitat Valenciana del PP.

En 2024, el gobierno valenciano decidió eliminar algunos de los controles que garantizaban la transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas. Esa ausencia de salvaguardas es lo que ha allanado el camino a los caraduras de Les Naus. No ha sido un accidente, es la consecuencia de un modelo que apuesta por la desregulación y la barra libre.

Ese mismo modelo es el que impera en Andalucía cuando recurren ante la justicia el registro único de alojamientos de corta duración que está permitiendo aflorar miles de pisos turísticos ilegales. Les molesta más la norma que el fraude.

También lo vemos en Baleares, cuando se permite construir en terrenos rústicos, en primera línea de costa o en zonas protegidas.

Y qué decir de la Comunidad de Madrid, que se niega a congelar los alquileres pese a que los precios no paran de subir; que permite que los pisos turísticos ilegales operen como alojamientos de temporada y que vende sus barrios al mejor postor.

Estas acciones son propias de quien aún entiende la vivienda como un negocio para unos pocos y no como un derecho de todos y todas. La presunta libertad que pregona el PP no es más que una puerta abierta al fraude, a la especulación y ahora también a la corrupción.